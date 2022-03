Nintendo Hypes Pokémon Scarlet e Violet’s Rich Open World come un passaggio “evolutivo” della serie

La nona generazione di Pokémon arriverà su Nintendo Switch entro la fine dell’anno e, piuttosto che più o meno la stessa cosa con alcune piccole modifiche qua e là, promette già di essere un enorme balzo in avanti nella serie rispetto alle precedenti voci principali.

Nintendo ha persino cavalcato il treno dell’hype attraverso i social media, un riferimento a pokemon scarlatto e viola Come mossa “evolutiva” nella serie Pokémon grazie a un “ricco mondo aperto” pieno di paesi e città che sembrano mimetizzarsi nella natura selvaggia. Ovviamente, non ci sono nemmeno limiti.

Un nuovo passo evolutivo nella serie Pokémon, in Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, potrai esplorare liberamente un ricco mondo aperto. Un mondo pieno di paesi e città che si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza limiti!#Pokemon Scarlett Violet In arrivo a fine 2022. pic.twitter.com/xULy0mGV0L– Nintendo America 7 marzo 2022

Questo nuovo design del mondo aperto (seguendo le orme di Pokémon Legends: Arceus – con aree del mondo aperto) è stato precedentemente menzionato in Sito ufficiale del gioco di pokemon scarlatto e viola. Riproduce il modo in cui i giocatori vengono catapultati in un’avventura open world come mai prima d’ora.

“Diverse città si fondono perfettamente con una fauna senza confini. Potrai vedere i Pokémon di questa regione nel cielo, nei mari, nelle foreste, nelle strade, ovunque! Potrai provare il vero divertimento della serie Pokémon: combattere contro i Pokémon selvatici per catturarli, ora in un gioco open world che può essere… I giocatori di qualsiasi età si divertono.”

Sfortunatamente, anche l’ultima parte del paragrafo precedente ha sollevato interrogativi sulle meccaniche di cattura del nuovo gioco. A questo punto, alcuni allenatori sembrano credere che il modo in cui i Pokémon vengono catturati possa tornare ai modi “tradizionali”, in cui devi impegnarti in un combattimento.

partecipazione a Nintendo dal vivo Su

Tornando all’argomento, sembra che lo scarlatto e il viola siano già incredibilmente promettenti. Stai cercando di esplorare un gioco Pokémon completamente aperto? Speri di vedere qualche meccanica in particolare trasferita da Pokémon Legends: Arceus o anche Spada e Scudo? Raccontaci di seguito.