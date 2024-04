Le truppe russe “scompaiono in massa” a Kherson: gruppo della Resistenza

Un movimento partigiano ucraino attivo nel sud occupato del paese ha segnalato defezioni di massa delle forze russe lì, con le forze russe che si sono rifiutate di svolgere missioni di combattimento.

Il movimento Atesh – che significa “fuoco” in tartaro di Crimea – operava nella regione meridionale di Kherson durante l'invasione russa su larga scala; È iniziato nel febbraio 2022 e ha visto rapidamente occupata gran parte della parte meridionale del paese.

Atesh raccoglie informazioni sulle operazioni russe locali dell'intelligence e delle forze militari ucraine mentre organizza la resistenza locale. Il gruppo ha anche annunciato l'uccisione di molte forze alleate russe e locali.

“I soldati russi stanno scomparendo in massa nella regione di Kherson”, ha scritto giovedì Atish sul suo canale Telegram.

Una donna passa davanti a un poster alla fermata dell'autobus che mostra un partecipante all'invasione militare russa dell'Ucraina il 25 febbraio 2024 a Mosca, Russia. Entrambe le parti soffrono di gravi problemi di manodopera a due anni dall’inizio del conflitto.

“Secondo i rapporti ufficiali ricevuti dal gruppo delle forze armate russe Dnieper, abbiamo appreso che gli orchi si rifiutano di svolgere missioni di combattimento e lasciano intenzionalmente i loro luoghi di schieramento temporanei”, ha scritto il gruppo, usando la comune parola dispregiativa “orchi”. Gli ucraini lo usano per riferirsi ai soldati russi.

“È interessante notare che alcuni di quelli ufficialmente identificati sui documenti come SOCH… sono stati successivamente ritrovati nei territori occupati della regione di Kherson”, aggiunge il post, riferendosi all'abbreviazione russa usata per i disertori, simile a quella inglese. “senza permesso.”

“I nostri agenti hanno notato anche l'arrivo di un gran numero di membri dell'esercito di occupazione a Novolexivka”, ha scritto Atesh. Si riferisce ad un insediamento rurale nel sud di Cherson, vicino all'istmo di Perekop che separa la Crimea dalla terraferma.

Il gruppo ha aggiunto: “Questi soldati si trovano in case abbandonate e la maggior parte di loro ha numerosi tatuaggi sul corpo. I residenti locali credono che si tratti di persone che erano precedentemente in prigione”.

Atesh ha riferito che l’esercito russo sta anche intensificando gli sforzi per arrestare i ribelli ucraini che forniscono informazioni alle forze militari sul lato ucraino della linea di comunicazione, che era in gran parte delimitata più di un anno fa dal fiume Dnepr – noto come Dnipro in ucraino. .

“La guardia russa ha ricevuto ordine di arrestare i rivoluzionari ucraini che trasmettono informazioni sulla posizione dei membri delle forze di occupazione russe”, ha scritto Atesh. “Se sapete dove sono di stanza i membri dell’esercito di occupazione russo, fatecelo sapere. Insieme espelleremo l’orda russa dall’Ucraina”.

La regione meridionale di Kherson ha visto pochi movimenti sul fronte dalla grande vittoria dell’Ucraina nell’autunno del 2022. Le forze di Kiev si sono poi dirette a sud per liberare la città di Kherson e tutte le terre sulla sponda occidentale del fiume Dnepr.

Da allora il corso d’acqua ha costituito una formidabile barriera contro ulteriori attacchi, soprattutto dopo che è stato gonfiato dalla distruzione della diga di Nova Kakhovka nel giugno 2023.

Tuttavia, nell’ultimo anno, le unità ucraine sono riuscite a stabilire piccole ma stabili teste di ponte sulla sponda orientale controllata dalla Russia. Le forze russe si sono dimostrate incapaci di rimuovere il punto d’appoggio di Kiev, che un giorno potrebbe aiutare l’avanzata in Crimea.