L’esercito americano entra in una nuova fase nelle operazioni di aiuto a Gaza

Gli Stati Uniti hanno una storia di utilizzo delle proprie forze armate per fornire cibo, acqua e altri aiuti umanitari ai civili durante guerre o disastri naturali. Le pareti del Pentagono sono decorate con fotografie di tali operazioni ad Haiti, in Liberia, in Indonesia e in innumerevoli altri paesi.

Ma è raro che gli Stati Uniti tentino di fornire tali servizi alle persone bombardate, con il tacito sostegno americano.

La decisione del presidente Biden di ordinare alle forze armate statunitensi di costruire un bacino galleggiante al largo della Striscia di Gaza che consentirebbe la consegna degli aiuti via mare pone i militari statunitensi in una nuova fase nella storia degli aiuti umanitari. Lo stesso esercito che invia le armi e le bombe che Israele usa a Gaza sta ora inviando cibo e acqua nella zona assediata.

L’idea del bacino galleggiante è arrivata una settimana dopo che Biden aveva concesso lanci di aiuti umanitari a Gaza, che gli esperti di soccorso hanno criticato come insufficienti. Gli esperti sostengono che anche un bacino galleggiante non farà abbastanza per alleviare le sofferenze della regione, dove i residenti sono sull’orlo della fame.