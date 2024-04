Kamala Harris disapprova l'aborto di Trump – Mother Jones

Combatti la disinformazione: iscriviti gratuitamente Madre Jones quotidiano Segui la newsletter e le novità importanti.

Giorni dopo Dopo che la Corte Suprema dell’Arizona ha stabilito che nello stato potrebbe essere applicato un divieto quasi totale dell’aborto, Kamala Harris ha seguito Trump nell’esprimere la sua posizione sull’aborto in un discorso elettorale venerdì a Tucson. La sentenza, che concedeva esenzioni all’aborto solo quando necessario per “salvare” la vita di una donna, “ha dimostrato una volta per tutte che il rovesciamento di Roe era l’atto di apertura di una strategia più ampia”, ha affermato Harris.

Harris, che è diventato il funzionario più esplicito dell’amministrazione Biden sull’aborto, ha detto: “Dobbiamo tutti capire di chi è la colpa. “L'ex presidente Donald Trump ha fatto questo.” Ha affermato che un secondo mandato di Trump creerebbe ancora più restrizioni all’aborto e influenzerebbe negativamente la cura riproduttiva delle donne.

Harris ha criticato Trump poiché l’ex presidente sembrava prendere le distanze dalle sue politiche anti-aborto. Nell’ultima settimana ha ripetutamente affermato che il divieto federale di aborto non è necessario. Perché “abbiamo annullato la sentenza Roe v. Wade”. Mercoledì, ha detto Si rifiuta di firmare Un tale divieto, e lunedì, ha detto la politica sull'aborto dovrebbe essere lasciato agli Stati. Ha anche rilasciato una dichiarazione contraria al divieto dell'Arizona.

Ci sono democratici, incluso il presidente Biden Ha accusato Trump di mentire Sta cercando di evitare le ricadute politiche associate alle sue rigide politiche anti-aborto, che i sondaggi mostrano costantemente come molto impopolare tra gli elettori.

Trump lo ha fatto Si muoveva avanti e indietro sull'aborto Perché era un espediente politico: prima di candidarsi, ha detto di essere sia “molto pro-vita” che poi “pro-vita”. Nel 2016, ha detto che avrebbe cercato di tagliare i fondi a Planned Parenthood e “qualche tipo di punizione” per le donne che in seguito cercano di abortire. Nel 2017, ha sostenuto un divieto di aborto di 20 settimane approvato dalla Camera e ha detto che l’avrebbe firmato, anche se il disegno di legge non è passato al Senato.

Trump ha incolpato il GOP per non aver soddisfatto le sue aspettative nelle elezioni di medio termine del 2023 a causa della “questione dell’aborto” e ha iniziato ad ammorbidire leggermente la sua posizione rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. Si dice che si stia discutendo Il divieto di aborto di 15 o 16 settimane è stato ridotto rispetto alle 20 settimane precedentemente sostenute. Gli osservatori politici hanno in gran parte assistito alla fine della decisione della Corte Suprema Roe v. Guadare, L’implementazione da parte dei candidati di Trump alla corte è forse un fattore chiave nel danneggiare i repubblicani nelle elezioni di medio termine.