Powerball cerca di spiegare il ritardo nel jackpot da 1,3 miliardi di dollari, in modo anonimo

Un biglietto Powerball da 1,3 miliardi di dollari da Portland è stato ritirato dopo un ritardo Un singolo biglietto della lotteria Powerball venduto in Oregon ha vinto il jackpot di 1,3 miliardi di dollari sabato sera dopo un ritardo nell'estrazione. Il primo premio ha un valore in contanti di oltre 600 milioni di dollari. Volpe-32 Chicago

Il più atteso Arsenale L'estrazione del 6 aprile valeva circa 1,326 miliardi di dollari, il quarto jackpot più grande della sua storia, e ha colto di sorpresa i giocatori quando la lotteria ha avuto problemi.

Dopo che i giocatori di Powerball sono rimasti in sospeso con i loro biglietti nelle vicinanze, gli ufficiali di gioco hanno annunciato il ritardo intorno alle 23:15 ET e hanno detto che l'attesa era dovuta al mancato completamento delle procedure di estrazione anticipata. I numeri vincenti non sono stati estratti al Florida Lottery Studio fino alle 2:30, più di tre ore dopo l'estrazione prevista. L'estrazione è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube di Powerball.

L'estrazione ha ricevuto un primo premio del valore stimato di 1,3 miliardi di dollari. Quando i numeri furono annunciati, il jackpot balzò a 1,326 miliardi di dollari. Per la quinta volta, Powerball ha un jackpot di oltre 1 miliardo di dollari.

Dopo il ritardo, Powerball ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Le regole del Powerball richiedono che ogni biglietto venduto in tutto il paese venga scansionato e verificato da due diversi sistemi informatici prima che vengano estratti i numeri vincenti”, si legge nella nota. “Questo viene fatto per garantire che ogni biglietto venduto per l'estrazione Powerball venga contabilizzato e abbia le stesse possibilità di vincita. Stasera, abbiamo una giurisdizione che necessita di ulteriore tempo per completare il processo di estrazione anticipata.”

Domenica, Lotteria dell'Oregon È stato annunciato che il biglietto vincente per il quarto jackpot più grande dello stato è stato venduto. Il vincitore ha un anno per reclamare l'enorme jackpot e potrebbe portare a casa 621 milioni di dollari se sceglie l'opzione in contanti, secondo la lotteria.

La Multi-State Lottery Association ha dichiarato a USA TODAY che ogni stato deve completare un processo di estrazione anticipato prima che l'estrazione abbia inizio.

Ecco cosa è realmente successo:

Cosa è successo durante l'estrazione del Powerball del 6 aprile?

Powerball vuole che i suoi giocatori sappiano che non c'è stato alcun problema con l'estrazione vera e propria, ma piuttosto che è stato necessario ulteriore tempo per completare le procedure di estrazione anticipata della lotteria.

Nello specifico, la Multi-State Lottery Association ha affermato che l'associazione della lotteria deve ricevere tutte le vendite e i dati dei giocatori da tutti i 48 stati della lotteria prima di organizzare un'estrazione Powerball. Questo processo viene completato indipendentemente dall'importo del jackpot Powerball.

Il giocatore dell'Oregon avanza: I funzionari dicono che è il vincitore di una lotteria Powerball da 1,3 miliardi di dollari

Quali sono le procedure per l'estrazione anticipata della lotteria?

Prima di ogni estrazione Powerball, la lotteria richiede a ciascuno stato di fornire il numero di biglietti acquistati prima dell'estrazione. In questo modo, la lotteria può garantire che ogni giocatore abbia la stessa quantità di probabilità di vincere l'estrazione.

Per proteggere l'integrità dell'estrazione, la Multi-State Lottery Association ha affermato che tutti i dati di vendita e di gioco richiesti devono essere raccolti prima dell'estrazione del Powerball. Ciò impedisce a chiunque di imbrogliare e affermare di aver vinto il jackpot dello stato.

Era la prima volta che il Powerball veniva rinviato?

Poiché i giocatori di Powerball si aspettavano di vedere i numeri selezionati e selezionati alle 10:59 ET, la lotteria è stata ritardata a causa delle procedure di estrazione anticipate. Sebbene l'attesa possa essere fastidiosa per alcuni, la lotteria ha affermato che questa non è la prima volta che la lotteria sperimenta questo tipo di ritardo.

A partire dall'aprile 1992, Powerball ha avuto alcuni intoppi nel disegno durante i suoi 30 anni di esistenza. Secondo la Multistate Lottery Association, la lotteria ha avuto alcune estrazioni effettuate dopo l'estrazione delle 10:59 ET.

Alle squadre di Powerball viene concessa solo una finestra di 10 minuti per trasmettere le proprie estrazioni il lunedì, mercoledì e sabato. Tuttavia, se l'estrazione subisce ritardi o presenta problemi, i giocatori possono guardare lo streaming live dell'estrazione Sito web del Powerball.

Quale stato è responsabile del ritardo del Powerball?

USA TODAY ha chiesto alla Multi-State Lottery Association quale stato fosse colpevole di aver ritardato il Powerball per l'estrazione del 6 aprile. Per proteggere l'identità dello stato che ha causato il ritardo, la lotteria ha rifiutato di commentare.

I giocatori di Powerball dovrebbero fidarsi della lotteria?

Sebbene la Multi-State Lottery Association non abbia risposto sì o no alla domanda, l'organizzazione della lotteria sostiene che l'attivazione della procedura di estrazione anticipata prima di ogni estrazione manterrà l'integrità dell'estrazione.