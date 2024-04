Sembra che l'aggressore di Sydney fosse “concentrato sulle donne” durante l'accoltellamento in un centro commerciale | notizie dal mondo

Sembra che l'uomo che ha accoltellato sei persone in un centro commerciale di Sydney avesse preso di mira le donne, ha detto la polizia.

Joel KochiLa polizia ha identificato il 40enne come l'uomo che sabato pomeriggio ha preso un coltello dal suo zaino al centro commerciale Westfield a Bondi Junction e ha ucciso cinque donne e una guardia di sicurezza.

Non è stato fermato finché non è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dall'ispettore di polizia Amy Scott, che era nelle vicinanze a controllare le licenze degli alcolici negli hotel prima dell'attacco.

Lunedì mattina, l’emittente australiana ABC ha chiesto al commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Karen Webb, informazioni sul filmato del massacro che sembrava mostrare Cauchi che prendeva di mira le donne.

Lei ha risposto: “I video parlano da soli, no?”

“È chiaro per me, ed è chiaro agli investigatori, che questa è un’area di interesse che l’autore del reato sembra essersi concentrato sulle donne ed evitare gli uomini.

Ha aggiunto: “Cinque dei deceduti erano donne, e anche la maggior parte delle vittime in ospedale erano donne”.

“Non sappiamo cosa passasse per la mente dell'autore del reato, motivo per cui ora è importante che gli investigatori trascorrano molto tempo interrogando coloro che lo conoscevano, gli erano vicini e gli erano vicini, in modo da poter avere un'idea di quello che stava facendo.” Forse stava pensando.

“Non lo sapremo necessariamente, ma dovremo accettare il giudizio di coloro che lo sanno.”

La polizia ha detto che Kauchi soffre di problemi di salute mentale e gli investigatori non considerano l'attacco legato al terrorismo.

L'aggressore del centro commerciale Bondi ripreso dalle telecamere



La sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l'attacco, descrivendo le sue azioni come “veramente orribili” e aggiungendo che “stavano ancora cercando di capire cosa fosse successo”.

Hanno detto: “Siamo in contatto sia con le forze di polizia del New South Wales che con il servizio di polizia del Queensland e non abbiamo problemi con l'agente di polizia che ha sparato a nostro figlio perché stava solo facendo il suo lavoro per proteggere gli altri, e speriamo che lo sia”. affrontare bene.” .

Le vittime di Kochi sono Ashley Judd, 38 anni, Don Singleton, 25, Jade Young, 47, Bekria Darshia, 55, e la guardia di sicurezza Faraz Tahir, 30. La sesta vittima non ha parenti in Australia e la polizia sta cercando di contattare i parenti all'estero.

Altri dodici sono stati portati in ospedale con ferite da taglio e quattro di loro sono stati rilasciati.

Tra quelli ancora in ospedale c'era il bambino di nove mesi della signora Goode, che lunedì era in condizioni stabili.