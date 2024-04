Mentre il processo si svolge, Trump gioca davanti a una giuria di milioni di persone

L'ex presidente Sig. Praga ha preso di mira anche alcuni testimoni chiave, lanciando contro di loro minacce e vetriolo sui social media. Sig. Il signor Cohen, in particolare, lo ha accusato di chiamarlo “topo” e “morte”. ha subito il peso degli attacchi di Trump. Sig. Il loro confronto in aula, dove Cohen è il testimone principale, dovrebbe essere il momento culminante del processo.

Ma il Sig. Se Trump prende posizione, Mr. Cohen sarà presto messo in ombra. L'ex presidente ritarderà la decisione finale finché non saprà se il giudice bloccherà i tentativi della pubblica accusa di controinterrogarlo.

Giurati Sig. Verrà valutato anche Cohen. Se nessuno avesse creduto alla sua testimonianza, il processo si sarebbe concluso con la giuria sospesa, una netta vittoria per l'ex presidente. Todd Blanche, l'avvocato che guida il caso, ha detto a Trump nelle ultime settimane che avrebbe potuto vincere il processo, hanno detto persone che hanno familiarità con la discussione.

Il caso potrebbe vincere o perdere durante la selezione della giuria nelle prossime due settimane. L’aspettativa è che molti potenziali giurati siano democratici di Manhattan. Gli avvocati dell'ex presidente sperano di trovare simpatizzanti e concentrarsi sui giovani neri e sugli uomini bianchi della classe operaia.

Ma il Sig. Trump potrebbe combattere anche i giudici comprensivi se scegliesse di testimoniare. In un processo per frode civile, il giudice – che ha deciso il caso al posto della giuria – non è rimasto impressionato.

Egli “ha risposto raramente alle domande poste, e spesso si è intromesso in discorsi lunghi e incoerenti”, ha scritto il giudice nella sua decisione, “rifiutandosi di rispondere direttamente alle domande o, in alcuni casi, compromettendo seriamente la sua credibilità”.