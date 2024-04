Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

I trader lavorano alla Borsa di New York il 1 aprile 2024.

I futures azionari statunitensi sono riusciti a salire domenica mentre gli investitori hanno affrontato diverse questioni, tra cui un attacco missilistico e di droni iraniani su Israele e la crescente volatilità del mercato azionario che ha portato il Dow Jones Industrial Average alla sua settimana peggiore dell’anno la scorsa settimana.

I futures legati al Dow Jones Industrial Average sono saliti di 90 punti, ovvero dello 0,2%. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq-100 sono avanzati dello 0,3%.

I futures dell'oro erano leggermente inferiori a 2.373 dollari l'oncia. Il metallo ha raggiunto un livello record la scorsa settimana ed è aumentato del 15% quest'anno mentre gli investitori cercano sicurezza dalla forte inflazione e dalle tensioni geopolitiche.

Il Dow ha perso 476 punti e l’S&P 500 ha registrato venerdì la sua giornata peggiore da gennaio, tra i persistenti timori di inflazione e un inizio debole della stagione degli utili del primo trimestre. Le perdite hanno causato un calo del Dow Jones del 2,4% la scorsa settimana, la settimana peggiore da marzo 2023 e la seconda settimana consecutiva. L’indice S&P 500 è crollato dell’1,5% nella settimana peggiore dall’ottobre 2023. L’indice Nasdaq Composite ha registrato la terza settimana negativa consecutiva.

Sabato sera l’Iran ha lanciato droni e missili contro Israele, nel primo attacco diretto contro Israele dal territorio iraniano. Sebbene la maggior parte delle minacce siano state intercettate, permangono i timori di ritorsioni.

Domenica i prezzi del petrolio, che erano aumentati nelle ultime settimane prima dell'aggravarsi delle tensioni in Medio Oriente, sono leggermente diminuiti.

“La situazione rimane grave, ma i rischi per il petrolio e i mercati potrebbero essere leggermente inferiori a quanto temuto venerdì, alla vigilia dell'attacco”, ha scritto Krishna Guha, amministratore delegato senior di Evercore ISI e responsabile della politica e della strategia globale della banca centrale. squadra. In una nota di domenica.

Guha ha aggiunto che la questione principale che rimane è come il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu risponderà all’attacco. Guha ha osservato che l’amministrazione Biden ha chiarito che non vuole che Israele reagisca.

“A condizione che Netanyahu sembri disposto a seguire i consigli degli Stati Uniti, lunedì potrebbero esserci alcuni elementi di ripresa nei mercati. Tuttavia, i nostri colleghi del team energetico non si aspettano un calo significativo dei prezzi del petrolio”, ha detto Guha. .

Sul fronte degli utili, lunedì mattina gli investitori seguiranno i risultati di Goldman Sachs e M&T Bank. È prevista anche la pubblicazione di ulteriori dati economici. Lunedì saranno diffusi i dati sulle vendite al dettaglio, così come i dati sulle scorte aziendali per febbraio e i dati sulla produzione per marzo.

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati per gran parte della scorsa settimana nel contesto di una terza lettura consecutiva dell’indice dei prezzi al consumo più calda del previsto. Tuttavia, venerdì i tassi di interesse sono scesi poiché gli investitori hanno acquistato titoli del Tesoro come rifugio sicuro dalle tensioni geopolitiche. I prezzi si muovono in modo inverso rispetto ai rendimenti.

Mentre JPMorgan Chase ha battuto le stime sugli utili degli analisti nel suo rapporto sul primo trimestre di venerdì, gli investitori hanno fatto scendere le azioni del 6% per preoccupazione su ciò che potrebbe generare dai prestiti l'anno prossimo. Il CEO Jamie Dimon ha anche espresso preoccupazione per il “preoccupante” panorama globale e le “continue pressioni inflazionistiche”.