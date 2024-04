Pixel 9 di Google potrebbe avere una funzione SOS satellitare simile ad Apple

È possibile che Google aggiunga una funzionalità molto simile all'SOS emergenze di Apple al Pixel 9 e al prossimo Pixel Fold. Questo è secondo la leaker Kamila Wojciechowska, che scrive a Corpo del robot L'azienda collaborerà con T-Mobile per offrire questa funzionalità ma potrebbe aggiungere altri fornitori di servizi in seguito.

Proprio come il sistema di Apple, secondo quanto riferito, la funzione SOS di Google presenterà ai futuri proprietari di Pixel una serie di domande per accertare cosa sta succedendo, piuttosto che lasciare che gli utenti dicano la loro. Ingresso video Corpo del robot L'articolo mostra l'animazione che Google mostrerà agli utenti per aiutarli ad allineare il telefono con il satellite.

T-Mobile ha annunciato di aver collaborato con SpaceX per il servizio di messaggistica satellitare più di un anno fa, ma non ha specificato i prezzi e, a gennaio, era ancora in fase di test. L'anno scorso, uno sviluppatore ha scoperto un codice di messaggistica di Google che indicava che la funzione era in arrivo su Garmin come fornitore. Garmin offre tale servizio per i suoi dispositivi di messaggistica bidirezionale InReach utilizzando la rete satellitare Iridium, che secondo Iridium può raggiungere “ovunque sulla Terra”.