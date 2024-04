L'ultimo iPad di Apple è tornato al suo miglior prezzo di sempre

Ogni giorno che passa, sembra sempre più improbabile che Apple introduca una nuova serie di iPad prima della fine di aprile, il che non sorprende se si considerano gli ultimi rapporti che ora suggeriscono che i prossimi tablet Apple non arriveranno prima dell'inizio di maggio. . Si dice che iPad Pro, iPad Air e iPad Mini riceveranno un aggiornamento, anche se lo stesso non si applica al modello entry-level di Apple, che attualmente corrisponde al suo minimo storico di $ 349 ($ 100) nella sua configurazione base a Amazzonia E Miglior acquisto. Puoi anche ritirarlo presso Obiettivo Stesso prezzo se sei membro di Target Circle, il programma di premi gratuito del rivenditore.

Per quanto riguarda la sua collocazione nell'attuale gamma di tablet Apple, eccola qui iPad decima generazione Si colloca a metà strada tra il modello di nona generazione e l'ultimo iPad Air. Presenta molti degli elementi di design di quest'ultimo, tra cui un display più grande da 10,9 pollici, ricarica USB-C e uno scanner di impronte digitali Touch ID che si inserisce direttamente nel pulsante di accensione, ma soffre anche di alcune delle stesse limitazioni dei dispositivi Apple. dispositivi più recenti – Generazione iPad. È compatibile solo con l'Apple Pencil di prima generazione e la nuova Apple Pencil con USB-C e non può attingere allo stesso ecosistema di accessori dell'iPad Pro o dell'iPad Air. Tuttavia, è comunque un tablet eccellente per fare cose da tablet e ti consentirà di guardare film, leggere, giocare e persino affrontare alcune attività leggere di produttività in un attimo.

