Zelenskyj afferma di non aver bisogno delle idee “primitive” di Trump sull’Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato in un'intervista martedì che non ha bisogno delle idee “primitive” dell'ex presidente Trump su come risolvere la guerra con la Russia.

In un'intervista con i media Axel Springer, incluso Politico, Zelenskyj si è detto aperto ad ascoltare le proposte di guerra di Trump, ma ha detto: “Se l'accordo è che rinunciamo al nostro territorio, e questa è l'idea alla base, allora è un accordo molto primitivo”. idea.”

“Ho bisogno di argomenti molto forti. Non ho bisogno di un'idea brillante. Ho bisogno di un'idea reale perché è in gioco la vita delle persone”, ha aggiunto Zelenskyj.

Arriva l'intervista Dopo che il Washington Post ha riferito Questo fine settimana, Trump ha affermato in privato che il suo piano per porre fine alla guerra in Ucraina includerebbe pressioni sul paese devastato dalla guerra affinché ceda il territorio, compresa la Crimea e la regione di confine del Donbass, alla Russia.

Il Washington Post ha anche riferito che il presunto piano di Trump aveva fatto temere ad alcuni esperti di politica estera che avrebbe effettivamente premiato il presidente russo Vladimir Putin apparentemente condonando la violazione forzata dei confini riconosciuti a livello internazionale da parte di Putin.

Il rapporto cita fonti anonime, inclusi consiglieri di Trump e persone che hanno discusso la questione con l’ex presidente. La campagna di Trump non ha risposto a domande specifiche, ma il suo portavoce avrebbe smentito la fonte.

“Qualsiasi speculazione sul piano del presidente Trump proviene da fonti anonime e disinformate che non hanno idea di cosa sta succedendo o cosa accadrà”, ha detto al giornale Carolyn Leavitt, portavoce della campagna di Trump.

La campagna di Trump non ha risposto a una richiesta di The Hill.

Martedì Politico ha riferito che Zelenskyj ha parlato rispettosamente di Trump – il presunto candidato presidenziale del GOP quest’anno – e ha detto che era ansioso di costruire un rapporto costruttivo con lui.

Politico ha anche riferito che Zelenskyj aveva esortato Trump, tramite intermediari, a visitare l'Ucraina e che Trump aveva espresso interesse, ma non aveva indicato se avrebbe fatto il viaggio. Zelenskyj aveva precedentemente invitato Trump a visitare l’Ucraina.