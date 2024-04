La figlia di Russell e Kimora Lee Simmons lascia il fidanzato molto più grande

Aggie Lee Simmons Ha già deciso di lasciarsi con il suo fidanzato molto più grande… TMZ ha confermato.

Il motivo esatto della loro separazione non è chiaro, ma ci è stato detto che Aoki non ha intenzione di uscire con il ristoratore. Vittorio Assaf Oltre al tempo che avevano già trascorso insieme a St. Barts… erano rimasti lì negli ultimi giorni.

Quando lo sappiamo Russell era Sostieni la relazione — Le persone fanno Riferisce che la madre di Aoki non è d'accordo… anzi, dicono KLS C'era “preoccupazione” per la differenza di età.

Lo stesso Aoki sembrava prendere in giro gli odiatori in alcuni post social poi cancellati – dove si riferiva a Vittorio con soprannomi – ma alla fine… non è andato da nessuna parte.

Non appena la notizia è arrivata, è stata scattata: ricorda, la notizia di Aoki che faceva amicizia con Vittorio è arrivata proprio la settimana scorsa dopo che le foto delle vacanze piene di PDA sono emerse da St. Barts.

Le foto sono diventate immediatamente virali… e il consenso generale è stato… inquietante.

Come abbiamo detto, RS stesso non si sta preoccupando: si scopre che Aoki ci ha detto di averlo avvertito e che non sta “calciando e urlando riguardo alle sue preferenze”.