La Federal Aviation Administration sta indagando sulle accuse degli informatori della Boeing riguardo al 787 Dreamliner

La Federal Aviation Administration sta indagando sulle affermazioni di un ingegnere della Boeing secondo cui i difetti di assemblaggio del 787 Dreamliner della compagnia sollevano problemi di sicurezza.

Sam Salehpour, un ingegnere della qualità della Boeing, ha detto di “aver notato le scorciatoie prese da Boeing” durante l'assemblaggio dell'aereo, “con conseguenti detriti che penetravano nelle fasce e distorsione dei materiali compositi”, ha riferito CBS News. Sostiene inoltre di aver notato problemi con il processo di assemblaggio del 777, secondo una lettera inviata dagli avvocati di Salehpour alla FAA a gennaio.

IL Il New York Times Per prima cosa hanno riferito di presunti problemi con l'aereo.

Nella lettera di Salehpour alla FAA, il suo avvocato, Debra Katz, ha affermato che era responsabile del monitoraggio della produzione degli aerei presso la Boeing, nonché dell'indagine sui difetti “e sulle loro cause profonde”. Katz ha detto che il suo cliente ha ripetutamente espresso le sue preoccupazioni al management della Boeing, ma ha affermato che il colosso della compagnia aerea “le ha respinte e ignorate”.

Boeing ha negato fermamente le accuse e ha rilasciato una difesa dettagliata dell'aereo.

“Siamo completamente fiduciosi nel 787 Dreamliner – ha affermato la compagnia in una nota – Queste affermazioni sull'integrità strutturale del 787 sono imprecise e non rappresentano il lavoro completo che Boeing ha svolto per garantire la qualità e la sicurezza a lungo termine del velivolo”. l'aereo.” Dichiarazione a CBS News.

Boeing ha aggiunto che “le questioni sollevate sono state sottoposte a un rigoroso esame tecnico sotto la supervisione della FAA” e che “non presentano alcun problema di sicurezza”.

Boeing ha inoltre osservato che, nel tentativo di garantire la sicurezza del 787, ha rallentato la produzione nel 2021 e nel 2022 e interrotto le consegne per circa due anni dopo che i dipendenti hanno scoperto problemi con l’aereo.

“Per la flotta in servizio, l’analisi completa della Boeing e della FAA rileva che non vi è alcuna preoccupazione per la sicurezza aerea a breve termine”, ha affermato Boeing. “Sulla base dell’analisi e di eventuali esami futuri, il 787 manterrà la sua resistenza, durata e durata”.



Le affermazioni di Salehpour saranno ascoltate da una sottocommissione del Senato per la sicurezza interna e gli affari governativi alla fine di questo mese.

In risposta a una richiesta di commento sulle accuse, la FAA ha affermato in una dichiarazione: “La segnalazione volontaria senza timore di ritorsioni è una componente fondamentale della sicurezza aerea. Incoraggiamo fortemente tutti nel settore dell'aviazione a condividere informazioni. Indaghiamo a fondo su tutte le segnalazioni .”

Boeing è già alle prese con le conseguenze dell’emergenza del 5 gennaio su un volo dell’Alaska Airlines dove è apparso un cartello su un aereo Il 737 Max è esploso durante il volo. Boeing sta subendo ritardi nella produzione Ridurre le consegne di aerei ai vettori Comprese United Airlines e Southwest Airlines.

— Chris Van Cleave di CBS News e AFP ha contribuito a questo rapporto.

