Sylvester Stallone accusato di aver sminuito le comparse di “Tulsa King”

Sylvester Stallone è stato accusato di aver creato un “ambiente tossico” sul set di Atlanta della serie della Paramount+ “Tulsa King” facendo commenti dispregiativi sugli attori secondari, tra le altre accuse.

Secondo quanto riferito, la direttrice del casting di Tulsa King, Rose Locke, ha lasciato la serie. I rappresentanti di Stallone non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento.

“Tulsa King”, creato dall'iconica star di “Yellowstone” Taylor Sheridan, sta attualmente girando la sua seconda stagione ad Atlanta. La prima stagione di Tulsa King, presentata in anteprima nel novembre 2022, è stata girata in Oklahoma, dove è ambientata la serie. Si dice che la Paramount+ sia a conoscenza delle accuse.

Le accuse contro Stallone, che hanno scatenato il dibattito tra gli attori sullo sfondo, sono state amplificate sui social media dalla scrittrice televisiva Julie Benson (“Star Trek: Prodigy”). L'8 aprile, Benson ha pubblicato Due screenshot su@TheSlyStallone Cos'ha da dire a suo favore, signore? Lungi dall'essere deluso, sono arrabbiato.

Gli screenshot contenevano un post su Facebook con un nome utente poco chiaro, che raccontava di un'affermazione secondo cui Stallone era stato sentito dire al regista dello show “che diavolo sta succedendo con questo brutto sfondo”, intendendo gli extra della serie. Scena. “Lui e il regista hanno iniziato a chiamare alcune persone con nomi terribili e a prenderle in giro”, ha continuato, fornendo dettagli. E poi Sly disse: Sto facendo in modo che delle belle ragazzine mi stiano intorno.

Il post su Facebook affermava che Luke, che ha una lunga lista di crediti come direttore del casting aggiuntivo, si era dimesso dallo show e che gli attori secondari “devono tutti stare insieme” per “mostrare questa produzione che non supportiamo”. .” Questo tipo di mancanza di rispetto in Georgia.

L'altro screenshot mostrava quella che sembrava essere un'e-mail di Luke, in cui scriveva di essere andata sul set dopo essere stata “informata di certe cose”. Locke non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento diversificato.

“Alla fine, mi sono dimesso perché era chiaramente un ambiente tossico e non mi sentivo a mio agio nell'inserire me stesso o i miei artisti di background”, ha scritto Luke. Poi si è scusata con il destinatario dell'e-mail e ha incluso il suo numero di telefono per richiedere informazioni su qualsiasi cosa la gente avesse visto o “visto o sentito”. Invierò le informazioni alle risorse umane. (diversificato Non include il tweet di Benson a causa del numero di telefono di Luke.)

La pagina Facebook di Rose Locke Casting indirizza i visitatori alla pagina Facebook di CL Casting, che si descrive come una società di casting di background con sede ad Atlanta. Un avviso su quella pagina della società datato 7 aprile diceva: “Volevamo inviarti un aggiornamento sugli eventi qui nel nostro mondo del casting. Abbiamo scelto di separarci da Tulsa King. Concluderemo la prossima settimana e il 12 sarà sarà il nostro ultimo giorno. Inviamo i migliori auguri a chiunque stia conducendo lo spettacolo. Grazie a tutti i fantastici artisti di sottofondo per il vostro continuo supporto.

La nota era firmata con “Love You Mean It, Rose, Bailey, Chicago, Patrick e Robb”.