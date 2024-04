“Vegas” e “So Help Me Todd” sono stati cancellati dalla CBS

CBS

La CBS lo ha cancellato CSI: Las Vegas Dopo tre stagioni e Quindi Todd mi ha aiutato Dopo le due. La notizia non sorprende poiché Deadline ha rivelato all'inizio di questa settimana che entrambi i drama sono stati gravemente colpiti dalla bolla e in grave pericolo.

Nonostante che CSI: Las Vegas E Quindi Todd mi ha aiutato Essere un forte interprete in classifica. Con l’intero programma della CBS che sta andando bene in questa stagione e tre nuove serie drammatiche che si uniranno nel 2024-2025, NCIS: Origini, Matlock E Watson (Oltre alla seconda stagione di Australia NCIS: Sydney), la rete ha dovuto affrontare decisioni dolorose e Quindi Todd mi ha aiutato E CSI: Las Vegas è la serie drammatica meno vista della CBS questa primavera sia negli ascolti lineari che multipiattaforma.

Al massimo delle visualizzazioni lineari Nielsen attuali (12/2 finora), CSI: Las Vegasche ha migliorato la propria fascia oraria, si è classificata al 21° posto tra tutti i programmi non sportivi con 6.234 milioni di telespettatori e Quindi Todd mi ha aiutato Al 22esimo posto con 6.224 milioni. Questa è più di una semplice serie di serie su altre reti di trasmissione che sono state rinnovate in modo sicuro per la prossima stagione, inclusa la ABC Will Trent, novellino E anatomia di Gray E la NBC Legge e ordine, il suono E Irrazionale.

Nelle visualizzazioni multipiattaforma per 35 giorni, Quindi Todd mi ha aiutato Conduce di poco con 7,7 milioni di spettatori a 7,6 milioni di spettatori CSI: Las Vegas. Al momento non ci sono piani per il passaggio delle serie a Paramount+ dopo che la CBS avrà cancellato le rispettive serie.

Con i budget televisivi sotto pressione a causa di un mercato pubblicitario debole e di una generale stretta della cinghia da parte delle società di media, i tagli alle serie CBS erano inevitabili per fare spazio a nuove aggiunte.

Dopo Elspeth Appena ristrutturato e con Eq Si prevede inoltre che ritorni in base a un nuovo accordo con la star/produttrice esecutiva Queen Latifah. NCIS: Hawaii Resta l’unico grande punto interrogativo.

Come riportato da Deadline all'inizio di questa settimana, il futuro della serie sarà oggetto di duri colloqui di lavoro, con la possibilità di una quarta stagione parziale composta da circa 13 episodi circa. Le prime 15 serie radiofoniche per numero di spettatori totali, Hawaii Fa parte della storia NCIS Franchising e il primo capitolo con una protagonista femminile.

Piace Hawaii, CSI: Las Vegas Fa parte dell'iconico franchise CBS/CBS Studios che vanta una lunga storia sulla rete. Internazionale di Solidarietà Cristiana Il produttore Bruckheimer Television ha un'altra serie drammatica sulla CBS, Hot Sophomore paese del fuoco, Che è stato rinnovato per la prossima stagione e potrebbe portare a uno spin-off di Sheriff, che ha un percorso di sviluppo più lento. C'è anche la possibilità Vecchia questione Il riavvio di Bruckheimer TV e Warner Bros. TV, che era in trattativa presso la CBS.

Seguito fino al 2000 Internazionale di Solidarietà Cristiana serie, CSI: Las Vegas È stato lanciato con i membri del cast originale William Petersen e Jorja Fox che hanno ripreso i loro ruoli della prima stagione. Il cast attuale del sequel include la star originale Marg Helgenberger, che si è unita nella seconda stagione, Paula Newsom, Mandip Dillon, Matt Lauria, Ariana Guerra, Jay Lee e Lex. Medellín.

La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Jerry Bruckheimer Television, ed è scritta e prodotta da Jason Tracy. Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Christy Ann Reed, Anthony Zwicker, Carol Mendelsohn, Anne Donahue, Craig O'Neill, William Petersen, Cindy Chvatal, Steven H. Cram e Steven H. Bloom sono anche produttori esecutivi.

La cancellazione termina Quindi Todd mi ha aiutatoCenerentola Story Dopo aver superato le probabilità di ottenere un ordine per la serie nel maggio 2022 dopo un forte test pilota e poi aver acquisito un forte slancio durante l'estate per essere lanciato come uno dei successi a sorpresa della stagione 2022-23, ha ricevuto un rinnovo molto anticipato per un seconda stagione.

La serie CBS Studios vede protagonisti Marcia Gay Harden e Skyler Astin, insieme a Madeline Wise, Tristin J. Wenger, Inga Schlingman e Rosa Arredondo. Scott Prendergast è il creatore e produttore esecutivo insieme a Elizabeth Claviter, che è anche showrunner. Anche il Dr. Phil McGraw, Stuart Gillard, Jay McGraw e Julia Eisenman sono produttori esecutivi.