George RR Martin risponde ai commenti di Elden Ring

Per tutti i seguaci entusiasti anello anticoDurante l’intero processo di sviluppo, è ancora fin troppo facile dimenticare che George R.R. Martin ha prestato il suo talento alla trama centrale del gioco. I titoli dei programmi sono sinonimo di raccontare storie emergenti – Spesso trovato nelle interazioni di gioco – e ritmi surround scoperti all’interno del testo del sapore dell’equipaggiamento equipaggiabile e altri oggetti. Inclusione Martin Potrebbe non aver cambiato questa vecchia formula, ma è difficile non vedere le influenze fantasy occidentali di Elden Ring (ad es. Signore degli Anelli E il Game of Thrones) nella progettazione tecnica e nella narrativa generale. Ora che Elden Ring è uscito e ha ricevuto consensi senza precedenti, George R.R. Martin ha risposto alle recensioni.

Martin ha condiviso la sua opinione sul successo senza precedenti di Elden Ring a Inserito sul suo blog ufficiale. “L’attesa è finita”, ha scritto Martin. “Nel corso degli anni, Elden Ring è stato rilasciato la scorsa settimana e ha rivoluzionato il mondo dei giochi. Ma non ascoltarmi. Dal software mi ha fatto costruire mondi, quindi non posso fingere di essere obiettivo”. Martin continuerà a postare RispettatoE il National Public Radio, Radio PubblicaE il JamespotCommenti entusiastici e parlare direttamente alla retorica ottimista che circonda l’ultimo progetto di From Software, “”Una volta in una generazione… un capolavoro… bello e brutale… un sontuoso mondo aperto… musica per le orecchie”.

Questa non è la prima volta che viene visualizzato un file Una canzone sulla neve e il fuoco Lo scrittore ha Commenta pubblicamente l’anello Elden. Lo scorso dicembre, in un altro post, ha espresso la sua gioia per l’uscita del gioco: “Così ho fatto il mio lavoro e l’ho consegnato ai miei nuovi amici in Giappone, e l’hanno preso da lì. Gli anni sono passati. Ma alla fine è arrivato il giorno dell’Elden Ring . E devo dire che sembra incredibile”. In effetti lo è, signor Martin.

Se hai problemi a sopravvivere ai paesaggi aspri dell’Elden Ring, va bene. Verificare Strategie di spostamento tra territori Istruisce.