Sunbelt pubblica il programma del calcio 2022, inclusi quattro nuovi membri

New Orleans La Sun Belt Conference ha annunciato martedì il suo programma di calcio 2022, inclusi i suoi quattro nuovi membri James Madison, Marshall, Old Dominion e Miss South.

La 22a stagione del calcio Sunbelt sarà caratterizzata da 56 partite di campionato. Ciascun programma Sun Belt giocherà otto partite della conferenza, sei contro avversari di divisione e due contro avversari della divisione corrispondente.

La divisione Sun Belt East includerà App State, Coastal Carolina, Georgia Southern, Georgia State, James Madison, Marshall e Old Dominion. La Sun Belt West sarà composta da Arkansas, Louisiana, ULM, South Alabama, Miss South, Texas e Troy.







“La Sunbilt Conference – con i nostri programmi di calcio di successo e la base di fan appassionati per i nostri 14 membri – è ora molto più forte e migliore che mai”, ha affermato Keith Gill, Commissario della Sunbilt Conference. Le nostre già solide fondamenta e l’aggiunta di quattro scuole renderanno la stagione calcistica 2022 una delle più attese nella storia di Sun Belt”.





Ciascuno dei quattro rappresentanti della Sun Belt nella Bowl Season di un anno fa – App State, Coastal Carolina, Georgia State e Louisiana – saranno presenti in primo piano nella parte infrasettimanale del programma della conferenza, ciascuno dei quali apparirà in almeno due partite infrasettimanali.





Giovedì 22 settembre – Costa della Carolina in Georgia

Mercoledì 12 ottobre – Louisiana a Marshall

Mer, 19 ottobre – Stato di App. Georgia

Giovedì 20 ottobre – Troia nell’Alabama meridionale

Giovedì 27 ottobre – Louisiana a Miss South

Giovedì 3 novembre – App State nella Carolina costiera

Giovedì 10 novembre – Georgia del Sud in Louisiana





Gli orari di inizio e griglia per tutte le partite infrasettimanali e del fine settimana nelle prime tre settimane della stagione saranno determinati all’inizio di giugno. Tutti gli altri giochi rientreranno nel tradizionale processo di selezione di 12 giorni.





Orari delle singole squadre

Dipartimento orientale della cintura solare





Stato dell’applicazione

9/3 UNC

9/10 al Texas A&M

Troia del 17 settembre*

24/9 James Madison *

1/10 il castello

10/8 in Texas *

19/10 Stato della Georgia*

29/10 Robert Morris

11/3 a Coastal Carolina *

11/12 a Marshall*

19/11 Vecchio Dominio*

26/11 in Georgia del Sud *





Carolina costiera

9/3 dell’esercito

9/10 Gardner Webb

9/17 Bufalo

22/9 in Georgia *

1/10 Distretto della Georgia del Sud *

10/8 in ULM*

10/15 Vecchio Dominio*

29/10 a Marshall*

11/3 Stato della domanda *

11/12 Miss Sud *

19/11 in Virginia

26/11 presso James Madison *





Georgia del Sud

9/3 Stato di Morgan

9/10 in Nebraska

9/17 all’UAB

9/24 Paese della palla

1/10 nella Carolina costiera *

10/8 in Georgia*

15/10 James Madison *

22/10 nell’Antico Dominio *

11/5 Alabama meridionale *

10/11 in Louisiana *

19/11 Marshall*

26/11 Stato della domanda *





Stato della Georgia

9/3 nella Carolina del Sud

9/10 UNC

17/9 Carlotta

22/9 Costa della Carolina *

1/10 nell’esercito

10/8 Georgia del Sud*

19/10 nello stato dell’app *

29/10 Vecchio Dominio *

11/5 a Southern Miss*

11/12 ULM *

19/11 presso James Madison *

26/11 a Marshall*





James Madison

9/3 Tennessee centrale

9/10 Norfolk

24/9 in caso di richiesta *

10/1 Texas *

8/10 in Arkansas*

15/10 in Georgia del Sud *

22/10 Maresciallo *

11/5 a Louisville

12/11 all’Antico Dominio *

19/11 Stato della Georgia*

26/11 Costa della Carolina *





Marshall

9/3 Norfolk

9/10 a Notre Dame

9/17 al Bowling Green

24/9 a Troia *

1/10 Gardner Webb

10/12 Louisiana *

22/10 presso James Madison *

29/10 Costa della Carolina *

11/5 all’Antico Dominio *

Stato della domanda 11/12 *

19/11 in Georgia del Sud *

26/11 Stato della Georgia*





antica regola

9/2 Virginia Tech

9/10 nella Carolina dell’Est

17 settembre in Virginia

24/9 Arkansas*

1/10 di libertà

10/15 nella Carolina costiera *

22/10 Georgia del Sud *

29/10 in Georgia *

11/5 Marshall*

11/12 James Madison *

19/11 nello stato dell’app *

26/11 in Alabama meridionale*





Divisione del Sole della Cintura Ovest





Arkansas

9/3 Paese di Grambling

9/10 in Ohio

Il 17 settembre a Menfi

24/9 all’Antico Dominio *

1/10 ULM *

10/8 James Madison *

15/10 a Miss Sud*

22/10 in Louisiana *

29/10 Alabama meridionale *

11/12 UMass

19/11 in Texas *

26/11 Troia *





Louisiana

9/3 Louisiana sudorientale

9/10 Michigan orientale

9/17 a Riso

24/9 all’ULM*

10/1 Alabama meridionale*

10/12 a Marshall*

22/10 Arkansas*

27/10 presso Miss Meridionale *

11/5 Troia*

11/10 Georgia del Sud *

19/11 in Florida

26/11 in Texas *

Ulm

9/3 in Texas

9/10 Stato di Nicholas

9/17 in Alabama

24/9 Louisiana *

10/1 Arkansas*

10/8 Carolina costiera*

15/10 in Alabama meridionale *

22/10 nell’esercito

11/5 Texas *

12/11 in Georgia *

19/11 a Troia*

26/11 Miss Sud *





Sud Alabama

9/3 Stato di Nicholas

9/10 nel Michigan centrale

17 settembre all’UCLA

9/24 Louisiana Tech

1/10 in Louisiana *

10/15 ULM *

10/20 Troia*

29/10 in Arkansas *

11/5 in Georgia del Sud *

11/12 Stato del Texas*

19/11 a Miss Sud*

26/11 Vecchio Dominio*

signorina del sud

9/3 Libertà

9/10 a Miami

9/17 Stato nordoccidentale

9/24 a Tulane

10/8 a Troia*

15/10 Arkansas*

22/10 in Texas *

27/10 Louisiana *

11/5 Stato della Georgia*

11/12 nella Carolina costiera *

19/11 Alabama meridionale*

26/11 all’ULM *





Stato del Texas

9/3 in Nevada

9/9 Unità di informazione finanziaria

17 settembre a Baylor

9/24 Battista di Houston

1/10 a James Madison *

10/8 Stato della domanda *

15/10 a Troia*

22/10 Miss Sud *

11/5 all’ULM*

12/11 in Alabama meridionale *

19/11 Stato dell’Arkansas*

26/11 Louisiana *

Troia

9/3 a Ole Miss

9/10 Alabama A&M

9/17 nello stato dell’app *

9/24 Maresciallo*

1/10 nel Kentucky occidentale

10/8 Miss Sud*

10/15 Stato del Texas*

10/20 in Alabama meridionale *

11/5 in Louisiana *

11/12 esercito

19/11 ULM *

26/11 in Arkansas *





* Gioco della conferenza della cintura solare





Programma della conferenza generale

Venerdì 2 settembre

Virginia Tech presso Old Dominion





Sabato 3 settembre

UNC nello stato dell’app

L’esercito nella Carolina costiera

Stato Morgan nella Georgia del Sud

Georgia nella Carolina del Sud

Middle Tennessee a James Madison

Norfolk a Marshall

Stato di Grambling in Arkansas

Louisiana sudorientale in Louisiana

ULM in Texas

Stato di Nichols nell’Alabama meridionale

Libertà a Miss Sud

Texas in Nevada

Troy in Ole Miss





Venerdì 9 settembre

Unità di informazione finanziaria del Texas





Sabato 10 settembre

App State presso Texas A&M

Gardner-Webb nella Carolina costiera

Georgia del Sud, Nebraska

UNC in Georgia

Norfolk in James Madison

Marshall a Notre Dame

Vecchio dominio nella Carolina orientale

Arkansas nell’Ohio

Michigan orientale in Louisiana

Nicholls State all’ULM

Alabama meridionale nel Michigan centrale

Miss South a Miami

Alabama A&M a Troia





Sabato 17 settembre

Troia nello stato dell’app *

Bufalo nella Carolina costiera

Georgia del Sud all’UAB

Carlotta in Georgia

Marshall al Bowling Green

Vecchio dominio in Virginia

Arkansas a Menfi

Louisiana a Rice

ULM in Alabama

South Alabama presso l’Università della California

A nord-ovest nel sud di Miss

Texas a Baylor





Giovedì 22 settembre

Carolina costiera, Georgia*





Sabato 24 settembre

James Madison presso App State *

Ball State nella Georgia del Sud

Arkansas nell’Antico Dominio *

Louisiana all’ULM*

Louisiana Tech nell’Alabama meridionale

Miss Sud a Tulane

Battista di Houston in Texas

Maresciallo a Troia*





Sabato 1 ottobre

Castello nello stato dell’app

Georgia del Sud nella Carolina costiera *

Stato della Georgia nell’esercito

Texas a James Madison *

Gardner Webb in Marshall

Libertà all’Antico Dominio

ULM in Arkansas *

Sud Alabama in Louisiana *

Troia nel Kentucky occidentale





Sabato 8 ottobre

Georgia del Sud nello stato della Georgia *

James Madison in Arkansas*

Carolina costiera all’ULM*

Stato dell’app in Texas *

Miss Sud a Troia*





mercoledì 12 ottobre

Louisiana a Marshall





Sabato 15 ottobre

Vecchio dominio nella Carolina costiera*

James Madison nella Georgia del Sud*

ULM nell’Alabama meridionale*

Arkansas in Miss Southern *

Texas a Troia*

mercoledì 19 ottobre

Georgia nello stato della domanda





Giovedì 20 ottobre

Troia nell’Alabama meridionale*





Sabato 22 ottobre

Marshall in James Madison*

Georgia del Sud nell’Antico Dominio*

Arkansas in Louisiana *

ULM nell’esercito

Signorina del sud del Texas *





Giovedì 27 ottobre

Louisiana a Miss Sud*





Sabato 29 ottobre

Robert Morris presso App State

Vecchio dominio in Georgia*

Carolina costiera a Marshall*

Alabama meridionale in Arkansas*





Giovedì 3 novembre

App State nella Carolina costiera *

Sabato 5 novembre

Alabama del Sud nella Georgia del Sud *

James Madison a Louisville

Marshall all’Old Dominion *

Troia in Louisiana*

Texas all’ULM *

Stato della Georgia a Miss South *





Giovedì 10 novembre

Georgia del Sud in Louisiana *





Sabato 12 novembre

Miss South a Coastal Carolina *

ULM in Georgia *

App State presso Marshall *

James Madison all’Old Dominion *

UMassa in Arkansas

Texas nell’Alabama meridionale *

L’esercito a Troia





Sabato 19 novembre

Vecchio dominio nello stato dell’app *

Carolina costiera, Virginia

Marshall nella Georgia del Sud*

Stato della Georgia a James Madison*

Louisiana in Florida

South Alabama a Miss South*

Arkansas, Texas *

ULM a Troia*





Sabato 26 novembre

App State in Georgia Southern *

Carolina costiera a James Madison*

Georgia a Marshall*

Troia, Arkansas*

Miss Sud all’ULM*

Vecchio dominio nell’Alabama meridionale*

Louisiana, Texas *





Sabato 3 dicembre

Gioco del campionato di calcio della cintura solare





* Gioco della conferenza della cintura solare