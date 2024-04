Manchester City vs Chelsea Live: ultimi risultati della semifinale di FA Cup e aggiornamenti sugli obiettivi mentre Nicholas Jackson perde un'enorme occasione

Guardiola: il Manchester City ha fatto una prestazione eccezionale contro il Real Madrid nonostante l'uscita dalla Champions League

Il sogno di vincere un triplete consecutivo è finito per il Manchester City dopo aver perso ai rigori contro il Real Madrid in Champions League mercoledì. Ora, la squadra di Pep Guardiola deve concentrare i propri sforzi sulle restanti partite nazionali mentre cerca il trofeo in questa stagione.

La squadra attualmente è in testa alla Premier League, dopo che sia il Liverpool che l'Arsenal hanno perso punti l'ultima volta, ed è la favorita per riconquistare il titolo mentre l'uscita di oggi li vede puntare a un posto nella finale della FA Cup. Questa è la settima volta in otto stagioni che il City arriva in semifinale, anche se negli ultimi sei tentativi è avanzato solo due volte.

A ostacolarli questo pomeriggio c'è la nascente squadra del Chelsea guidata da Mauricio Pochettino. I Blues hanno raggiunto tre delle ultime quattro finali di FA Cup (anche se non ne hanno vinte nessuna) e hanno battuto l'Everton 6-0 lunedì sera con l'ex giocatore del City Cole Palmer che ha segnato quattro gol. L'attaccante sarà fondamentale nel tentativo del Chelsea di sconfiggere i rivali oggi, dopo aver già ottenuto il successo contro il suo vecchio club all'inizio della stagione.

Segui tutta l'azione di Wembley qui sotto e ottieni le ultime quote e suggerimenti qui: