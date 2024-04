Come questa nuova folle tecnica di sparizione può letteralmente farti sparire

Cosa penseresti se ti dicessi che oggi è disponibile una tecnologia che può farti sparire?

è la verità. Grazie all'ingegneria ottica è possibile diventare invisibili a occhio nudo.

Questa non è solo una fantasia. È una realtà progettata da Invisibility Shield Co. Nel Regno Unito, che ha introdotto l’imponente Scudo dell’Invisibilità. Questo scudo da 6 piedi porta una nuova dimensione al concetto di invisibilità.

CLICCA PER RICEVERE LA NEWSLETTER CYBERGUY GRATUITA DI KURT CON AVVISI DI SICUREZZA, SUGGERIMENTI VIDEO RAPIDI, RECENSIONI TECNICHE E MODI SEMPLICI PER RENDERTI PIÙ INTELLIGENTE

La scienza della tecnologia in via di estinzione

Al centro di questa tecnologia c'è una serie di lenti progettata con precisione. Immagina questo: sei in piedi dietro lo scudo e, invece di essere una figura di spicco, la luce riflessa su di te viene abilmente reindirizzata.

Questo gruppo di lenti orientate verticalmente disperde la luce orizzontalmente, facendo dissolvere l'immagine sullo sfondo. È come un trucco di magia, dove il mago scompare non con uno sbuffo di fumo, ma con un sussurro di luce.

Dimensioni dello scudo dell'invisibilità

Scudo piccolo: 7,9 “x 12”.

Scudo standard: 2 piedi – 3 pollici x 3 piedi – 3 pollici

DI PIÙ: Bilanciare la promessa della nuova visione X-RAY di VR TECH con i problemi di privacy

Uno sguardo più da vicino alla geometria ottica dello scudo invisibile

Ora, approfondiamo la scienza. Le lenti non sono solo lenti; Sono lenti allungate e convesse finemente modellate su un foglio di polimero. Queste non sono le normali lenti d'ingrandimento; Sono il risultato di test rigorosi e messa a punto: perfettamente modellati per gestire correttamente la luce.

Ma per quanto riguarda lo sfondo? Ah, è qui che la magia si amplifica. La luce di fondo, più intensa e più ampia, attraversa lo schermo e viene rifratta verso l'osservatore. Dal loro punto di vista, è come se lo sfondo stesso fosse stato esteso per nascondere la tua presenza.

La Giornata della Terra è stata fondata più di 50 anni fa, portando da allora una maggiore attenzione all’ambiente

Di più: questa tecnica di lettura del pensiero basata sull’intelligenza artificiale può convertire l’attività cerebrale in testo

Versatilità dello scudo dell'invisibilità

Tuttavia, l'armatura non è solo un pony. Eccelle su una varietà di sfondi: che si tratti del fogliame verde lussureggiante, della consistenza ruvida della sabbia o persino della morbida distesa del cielo. E per coloro che apprezzano i dettagli fini, gli scudi fanno miracoli contro le linee orizzontali, siano essi dipinti con il pennello della natura o con la mano dell'uomo.

Altro: come i negozi ti stanno spiando utilizzando l'inquietante tecnologia di riconoscimento facciale senza il tuo consenso

Design robusto, ma non difesa

Ma non dimentichiamo che questi scudi non sono scudi. Non ti proteggerà dai pericoli, ma ti renderà quasi invisibile. Sono costruiti per durare, utilizzando materiali che resisteranno alla prova delle intemperie e del tempo.

Chi compra l'armatura dell'invisibilità?

L'azienda ci dice che “generalmente, troviamo che i clienti che hanno precedentemente ordinato una versione piccola vogliono provare a nascondere gli oggetti sulle loro scrivanie e sperimentare con i materiali.

“In termini di modelli più grandi, i nostri scudi sono stati utilizzati per ogni genere di cose: paintball, cacce alla fauna selvatica, scherzi, magia scenica, creazione di “finestre invisibili” e schermi interni negli appartamenti.”

Ottieni FOX Business ovunque ti trovi facendo clic qui

Come posso ordinare l'Armatura dell'Invisibilità?

Potrai preordinare lo scudo per $ 870 tramite A Campagna Kickstarter . Una versione meno costosa e più piccola da 7,9 pollici è disponibile per $ 67. Ciò contribuirà a finanziare la prima grande produzione della nuova armatura. L'azienda ci dice che la campagna Kickstarter ha superato di quasi 10 volte il suo obiettivo iniziale di circa 12.600 dollari, ovvero più vicino ai 125.000 dollari.

Punti chiave per Kurt

La creazione di Invisibility Shield Co. Ci porta un passo avanti verso il sogno ad occhi aperti, permettendoci di scomparire per un capriccio. Sostenuta da una fiorente iniziativa Kickstarter, questa tecnologia potrebbe un giorno rimodellare la nostra interazione con il mondo visivo. È un salto in un futuro in cui non vedere è solo una questione di scelta, uno scudo di distanza.

CLICCA QUI PER OTTENERE L'APP FOX NEWS

Come utilizzerai questo dispositivo per scomparire? Fatecelo sapere scrivendoci a Cyberguy.com/Contact

Per ulteriori suggerimenti tecnici e avvisi sulla sicurezza, iscriviti alla newsletter gratuita CyberGuy Report andando su Cyberguy.com/Newsletter

Fai una domanda a Kurt o raccontaci quali storie vorresti che trattassimo .

Risposte alle domande più frequenti su CyberGuy:

Copyright 2024 CyberGuy.com. Tutti i diritti riservati.