Elden Ring: la Nuova Zelanda e il conto alla rovescia mondiale

Siamo a pochi giorni da Elden Ring e i giocatori in Nuova Zelanda saranno tra i primi a ricevere l’ultimo FromSoftware. Scopri quanto tempo devi aspettare con il conto alla rovescia globale qui sotto!

Dati i fusi orari, la Nuova Zelanda sarà tecnicamente la prima a vedere l’uscita di Elden Ring. Ciò significa che i giocatori console che giocano in Nuova Zelanda potranno iniziare il loro viaggio attraverso le terre prima degli altri.

Ecco tutto ciò che devi sapere sull’uscita di Elden Ring in Nuova Zelanda.

Anello Elden: Edizione per il conto alla rovescia della Nuova Zelanda

Elden Ring uscirà in Nuova Zelanda il 25 febbraio alle 12:00 ora della Nuova Zelanda.

Se sei come noi e non vedi l’ora di ricevere l’Elden Ring, abbiamo incluso un conto alla rovescia per l’uscita dell’Elden Ring in Nuova Zelanda, quindi puoi controllare qui per vedere esattamente quando verrà rilasciato.

L’anello di Elden lo è Attualmente in Open Critic c’è uno dei giochi più recensiti di tutti i tempi. Sembra che FromSoftware stia per offrire uno dei più grandi giochi di Souls di sempre.

Hanno francamente detto che questo è uno dei titoli più completi del loro catalogo, È dotato di molti meccanismi per facilitare la difficoltà per i giocatori.

Tempi di rilascio dell’anello Elden

Controlla l’immagine qui sotto per vedere quando l’Elden Ring verrà rilasciato nel tuo fuso orario.

L’Elden Ring può essere travolgente per i nuovi giocatori. Assicurati di sapere esattamente Quale classe di partenza vuoi usare prima di iniziare la tua avventura. Può fare la differenza tra la vita e la morte.