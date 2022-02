Il rublo russo è sceso a un minimo storico rispetto al dollaro

Il rublo russo è sceso giovedì con L’esercito del paese ha invaso l’Ucraina.

Il dollaro è salito di oltre il 10% rispetto alla valuta russa, portando il rublo al minimo storico rispetto al dollaro.

Il rublo è stato scambiato a 89,8903 per dollaro alle 8:40 a Mosca, con il dollaro in rialzo del 10,45% rispetto al giorno prima. Mosca ha sospeso le negoziazioni in tutti i suoi mercati.

Putin ha annunciato quella che ha definito una “operazione militare speciale” giovedì mattina, appena due giorni dopo l’invio di truppe nelle regioni separatiste dell’Ucraina orientale di Donetsk e Luhansk. L’ultima notizia arriva dopo mesi di rafforzamento militare russo vicino ai confini dell’Ucraina, poiché il numero di truppe ha raggiunto i 150.000.

La situazione in Ucraina si sta rapidamente deteriorandoÈ difficile confermare rapporti specifici da parte dello Stato.