Il petrolio è salito sopra i 100 dollari al barile e le azioni asiatiche sono scese dopo l’invasione.

I prezzi del petrolio sono saliti sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014, i futures europei sul gas naturale sono aumentati del 31% e le azioni asiatiche sono scese giovedì. La Russia lancia l’invasione dell’UcrainaEsacerba le turbolenze del mercato guidate dai timori di un attacco su vasta scala negli Stati Uniti e in Europa.

Il business di Wall Street era pronto per lo scivolone quando è iniziato, indicando un calo del 2% nel futuro S&P 500.

Il giapponese Nikkei 225 è salito del 2,1% a mezzogiorno. A Hong Kong, l’indice Hong Cheng è sceso del 3,1 per cento, mentre in Corea del Sud l’indice congiunto Cosby è sceso del 2,7 per cento.

A livello globale, il prezzo del greggio Brent è salito di oltre il 6 per cento a circa 103 dollari al barile.