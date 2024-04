La FIFA ha detto che è vicina a un accordo televisivo con Apple per un nuovo torneo

I servizi di streaming sono sempre più interessati agli sport dal vivo, poiché cercano di attirare più abbonati. Peacock ha trasmesso in streaming una partita dei playoff della NFL la scorsa stagione, mentre Amazon Prime trasmette in streaming le partite della NFL del giovedì sera dal 2022. Apple ha anche un accordo per lo streaming delle partite della Major League Baseball. Netflix si sta concentrando maggiormente sui documentari sportivi, anche se recentemente è passato alla “programmazione sportiva adiacente” dal vivo, incluso un accordo multimiliardario per lo streaming dello spettacolo di wrestling settimanale di punta della World Wrestling Entertainment, “Raw”. Ha inoltre annunciato che a luglio trasmetterà un incontro di boxe tra l'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson e l'influencer dei social media Jake Paul.

La FIFA sperava che il torneo, che presenterà un mix di squadre di successo da tutto il mondo, tra cui 12 squadre dall'Europa, dove gioca la maggior parte dei migliori talenti del mondo, avrebbe creato una domanda significativa da parte delle emittenti e dei partner commerciali. Ma una combinazione di scarsa pianificazione e ritardi ha portato le società di radiodiffusione a rifiutare i numeri che la FIFA stava cercando. Secondo le fonti, gli sponsor finora sono stati riluttanti a impegnarsi per i 150 milioni di dollari che l'organizzazione sta cercando per i pacchetti di sponsorizzazione.

Un accordo globale con un’azienda importante come Apple potrebbe dare al torneo l’aspetto di alta qualità che Infantino stava cercando di assicurarsi. Il portavoce di Apple Tom Neumayer ha rifiutato di commentare. Un rappresentante della FIFA non ha risposto a una richiesta di commento.

La Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA) ha assegnato il periodo dal 15 giugno al 13 luglio 2025 per ospitare il torneo. Arriva dopo una lunga stagione europea, che è stata tradizionalmente un periodo in cui non si svolgono eventi importanti per consentire ai giocatori di riposarsi nella off-season un anno prima della Coppa del Mondo. Le associazioni dei giocatori hanno criticato la FIFA per non essere stata consultata prima di annunciare l'evento.

Anche la FIFA deve affrontare costi significativi organizzando l'evento negli Stati Uniti, dove servirà come preparazione per la Coppa del Mondo. Alcune partite si svolgeranno in grandi arene, compresi gli stadi NFL che dovranno essere affittati. La FIFA sperava di assicurarsi importanti partner di sponsorizzazione disposti a pagare fino a 100 milioni di dollari pagati dagli sponsor della Coppa del Mondo per torneo, ma a poco più di un anno dalla fine, nessun partner è stato annunciato per il torneo.