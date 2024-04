Il capo dell'intelligence militare israeliana si è dimesso per aver fallito nell'impedire un attacco di Hamas

TEL AVIV (Israele) – Il capo dell'intelligence militare israeliana ha annunciato lunedì le sue dimissioni Attacco di Hamas il 7 ottobreDiventando la prima figura di spicco a dimettersi dal suo ruolo in… Una straordinaria incapacità di anticipare o rispondere rapidamente Nell'attacco più mortale nella storia di Israele.

La decisione del Magg. Generale Aharon Haleva potrebbe aprire la strada a ulteriori dimissioni tra gli alti funzionari della sicurezza israeliana. I militanti di Hamas hanno attaccato le difese del confine israeliano il 7 ottobre, facendo irruzione incontrastati nelle comunità per ore, uccidendo 1.200 persone, la maggior parte dei quali civili, e prendendo quasi 250 ostaggi a Gaza.

L'attacco ha portato a La guerra contro Hamas a GazaAdesso è al settimo mese

“La direzione dell’intelligence sotto il mio comando non è stata all’altezza della missione affidataci. Da allora ho portato con me quel giorno nero, giorno dopo giorno, notte dopo notte. “Porterò con me il terribile dolore della guerra per sempre”, ha scritto Haliva nella sua lettera di dimissioni presentata dall'esercito.

Haleva ha detto che rimarrà al suo posto finché non verrà trovato un sostituto. Ha detto che aveva intenzione di dimettersi immediatamente dopo il 7 ottobre, ma ha continuato per tutta la prima parte della guerra e si sarebbe dimesso mentre le indagini interne dell'esercito aumentavano di ritmo.

Il suo annuncio è arrivato all'inizio della Pasqua ebraica, una delle principali festività ebraiche, e mentre le operazioni militari a Gaza erano rallentate nelle ultime settimane in vista di un possibile attacco. Nella città di Rafah, nel sud del paese.

I tempi delle dimissioni di tutti i funzionari militari e di sicurezza sono stati complicati dalla guerra in corso a Gaza e dagli scontri con il gruppo libanese Hezbollah lungo il confine settentrionale di Israele. Anche le tensioni con l’Iran hanno raggiunto il culmine in seguito agli attacchi tra i due nemici.

Alcuni esperti militari hanno affermato che le dimissioni in un momento in cui Israele è impegnato su più fronti sono irresponsabili e potrebbero essere interpretate come un segno di debolezza.

Poco dopo l’attacco, Haleva e altri hanno dichiarato pubblicamente di essere responsabili di non aver impedito l’attacco del 7 ottobre.

Altri leader hanno smesso di farlo, in particolare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Ha detto che avrebbe risposto a domande difficili sul suo ruolo, ma lo ha fatto Non ha riconosciuto esplicitamente la responsabilità diretta Per consentire all'attacco di svolgersi.

Ha anche rifiutato di dimettersi, anche se il crescente movimento di protesta richiedeva elezioni anticipate.

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha accolto con favore le dimissioni di Haliva, definendole “giustificate e dignitose”.

“Sarebbe opportuno che il primo ministro Netanyahu facesse lo stesso”, ha scritto sulla piattaforma di social media X.

L’attacco di Hamas, avvenuto in una festività ebraica, ha colto completamente di sorpresa Israele e il suo decantato apparato di sicurezza. Il senso di fiducia degli israeliani nel proprio esercito – considerato dalla maggior parte degli ebrei come una delle istituzioni più affidabili del paese – è andato in frantumi di fronte all'attacco di Hamas. Le dimissioni possono aiutare a ripristinare parte di quella fiducia.

Le dimissioni sono arrivate mentre gli ebrei di tutto il mondo si preparano a celebrare la Pasqua ebraica, una festa di una settimana che inizia lunedì sera e segna l’esodo biblico degli ebrei dalla schiavitù in Egitto. Con quasi 130 persone ancora detenute a Gaza, quest’anno la Pasqua assumerà sicuramente un tono più cupo: per molti israeliani, La celebrazione della libertà è difficile da comprendere Mentre decine di persone sono ancora tenute in ostaggio.

“Mentre ci riuniamo attorno al tavolo della Pasqua ebraica per commemorare e celebrare il nostro viaggio dalla schiavitù alla libertà, i nostri cuori sono pesanti per la difficile situazione dei 133 israeliani che rimangono in prigionia”, ha scritto Netanyahu nella lettera di X. Ha aggiunto: “La nostra determinazione rimane ferma nel vedere tutti gli ostaggi”. “Tornano con le loro famiglie.”

L’attacco di Hamas ha scatenato una guerra devastante che ha ucciso più di 34.000 palestinesi a Gaza, secondo il ministero della Sanità locale. Le statistiche del ministero non distinguono tra combattenti e non combattenti, ma almeno lo dicono Due terzi dei morti erano bambini e donne.

I combattimenti hanno distrutto le due città più grandi di Gaza e costretto l'80% della popolazione a fuggire in altre parti dell'enclave costiera assediata. La guerra ha scatenato una crisi umanitaria che ha suscitato avvertimenti di una carestia imminente.

L'attacco ha anche provocato onde d'urto in tutta l'area. Al di là di Hezbollah e dell’Iran, le tensioni hanno scosso la Cisgiordania occupata da Israele e si sono riverberate all’interno dello stesso Israele.

La polizia israeliana ha detto lunedì che un'auto Si è scontrato con un pedone A Gerusalemme tre sono rimasti leggermente feriti. Il video delle telecamere di sicurezza mostrava due uomini che scendevano dall'auto con un fucile prima di fuggire dalla scena. La polizia ha poi affermato di aver arrestato i due uomini.

