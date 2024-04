Rishi Sunak promette che i voli di deportazione ruandesi inizieranno tra 10-12 settimane

Per prevenire l’afflusso, la Gran Bretagna vuole trattenere i rifugiati sulla costa e inviarli rapidamente in Ruanda – una mossa volta a rompere il “modello di business” delle bande di trafficanti. Lunedì il primo ministro Rishi Sunak ha promesso che i primi voli per il Ruanda saranno operativi “tra 10 e 12 settimane”.

Il governo britannico ha cercato in tutto il mondo un partner disposto a trattare i richiedenti asilo “offshore”. Gli approcci verso Regno Unito, Armenia, Costa d’Avorio, Costa Rica e Botswana non hanno avuto successo, secondo documenti trapelati e pubblicati dal Times di Londra. La Gran Bretagna ha donato al Ruanda 300 milioni di dollari per partecipare al programma pilota per cinque anni. Gli adulti che entrano illegalmente nel Regno Unito via mare non potranno soggiornarvi, ha affermato il Regno Unito. Fanno eccezione i minori non accompagnati.