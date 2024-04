Perché il mercato azionario sta avendo “problemi di digestione” in questa stagione degli utili

La stagione degli utili non è stata in grado di sostenere il rialzo del mercato azionario nell'ultima settimana.

Dopo un forte rally ai massimi storici all'inizio dell'anno, l'indice S&P 500 (^GSPC) è sceso ad aprile, poiché l'aumento dei rendimenti obbligazionari e il calo delle aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve hanno smorzato l'entusiasmo degli investitori.

Poiché i prezzi azionari di alcuni titoli del mercato rialzista sono così alti, anche gli utili elevati non muovono l’indice azionario.

“Il mercato in generale sta avendo difficoltà a digerire questa stagione degli utili”, ha detto a Yahoo Finance Julian Emanuel, che guida azioni, derivati ​​e strategia quantitativa presso Evercore ISI.

Ciò è stato ampiamente osservato nelle reazioni azionarie il giorno dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali per le 65 società S&P 500 che hanno riportato risultati finora in questa stagione. Secondo la ricerca di Emanuel, i titoli che hanno battuto le stime di Wall Street sono aumentati dello 0,8% nella sessione di negoziazione successiva, leggermente meno della media dello 0,9% osservata negli ultimi anni.

Nel frattempo, le aziende che deludono su entrambi i parametri stanno subendo un colpo maggiore del solito, con il titolo medio in calo del 5,8% nella prossima sessione di negoziazione, rispetto al consueto calo del 3,1% negli ultimi cinque anni.

“Date queste valutazioni ampliate [in the S&P 500]”Anche le buone notizie potrebbero non essere buone notizie, soprattutto per questi nomi che sono arrivati ​​​​fin qui”, ha detto Emanuel.

Emanuel ha sottolineato la recente azione dei prezzi a seguito dei risultati di JPMorgan (JPM), che hanno battuto le stime di Wall Street sia per i ricavi che per gli utili per azione. Ma il titolo, che ha toccato diversi massimi record all’inizio di quest’anno, è stato scambiato in ribasso il giorno della sua relazione sugli utili, poiché la società… Non ha migliorato la guidance sul reddito da interessi per il 2024 Come speravano gli analisti.

Scott Krohnert, stratega azionario di Citibank, ha fatto eco ai sentimenti di Emanuel dopo l'azione dei prezzi.

“I mercati hanno scontato una maggiore probabilità di uno scenario moderato quest'anno, esponendo un maggiore rischio al ribasso a notizie 'buone ma non abbastanza buone'”, ha scritto Krohnert in una nota ai clienti il ​​giorno in cui JPMorgan ha pubblicato i suoi utili La prima serie di rapporti del primo trimestre delle banche evidenzia il rischio che le linee guida non siano all’altezza delle elevate aspettative di crescita implicite, anche se il quadro fondamentale generale rimane sano”.

Una storia simile si è verificata venerdì dopo che Netflix (NFLX) ha battuto le stime sugli utili e sui ricavi di Wall Street, alimentando una crescita dell’EPS di oltre l’83% rispetto all’anno precedente. Ma gli investitori sembrano dipendere dalle previsioni sui ricavi per il secondo trimestre, che sono stati pari a 9,49 miliardi di dollari invece di 9,51 miliardi, tra gli altri fattori. Il titolo, che è cresciuto di oltre il 150% negli ultimi 18 mesi, venerdì è stato svenduto di oltre l’8%.

La storia continua

La ragione principale del calo del prezzo delle azioni seguito al rapporto secondo l'analista di Evercore ISI Mark Mahaney era semplicemente che “le aspettative erano alte e questa non è stata una vittoria o un rilancio”. [guidance] un quarto.”

Il logo Netflix è visibile in questa foto dal sito web dell'azienda, a New York, il 2 febbraio 2023. (AP Photo/Richard Drew, File) (Agenzia di stampa)

Questo contesto si verifica in un momento in cui gli investitori si apprestano a ricevere una delle settimane più impegnative di comunicati finanziari per l’indice S&P 500 in questo trimestre. Meta (META), Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOGL, GOOG) guideranno la settimana degli utili e tutti e tre dovranno affrontare confronti difficili. Si prevede che i metautili cresceranno di oltre il 96%, secondo i dati di Bloomberg. Nel frattempo, gli analisti prevedono che gli utili di Alphabet cresceranno di oltre il 30% in questo trimestre rispetto allo scorso anno. Si prevede che Microsoft vedrà una crescita di circa il 16%.

Tutti e tre fanno parte dei 10 maggiori titoli S&P 500 per capitalizzazione di mercato, che secondo Goldman Sachs il 5 aprile dovrebbero guidare la crescita degli utili per l’indice in questo trimestre. Si prevede che i primi 10 titoli dell’S&P 500 – principalmente i “Magnifici Sette” – registreranno una crescita degli utili del 32% nel primo trimestre. Nel frattempo, si prevede che gli altri 490 titoli produrranno un calo degli utili del 4%.

Considerata la recente preoccupazione del mercato per l'aumento dei rendimenti e la mancanza di speranza per i tagli dei tassi della Fed, la performance di queste società sarà “fondamentale” per la direzione futura del mercato, Liz Young, Chief Investment Strategy Officer di SoFi. ha scritto su X, ex Twitter, venerdì.

Josh Schaeffer è un giornalista di Yahoo Finance. Seguitelo su X @_joshschafer.

Clicca qui per le ultime notizie sul mercato azionario e analisi approfondite, compresi gli eventi di movimento dei titoli

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza