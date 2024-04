In Colombia, continuano le tensioni tra Israele e Gaza dopo gli arresti

New York – Tali Kobryn, Studenti del Barnard College, manifestanti filo-palestinesi giovedì in Columbia hanno cantato “Non vogliamo sionisti qui!” “Ciò significa che non mi vuoi, come ebreo, nel campus”, ha detto Kobrin, una matricola che sostiene Israele. “È stato molto difficile da sentire.”

Anche se pensava che alcuni potessero pensare che l'antisionismo significasse opposizione alle politiche israeliane, gli slogan “suonavano molto più cattivi di così”, ha detto. È stata una mossa rara da parte dell’università quella di reprimere le forze esterne, arrestando più di 100 persone che si erano rifiutate di lasciare un campo di protesta filo-palestinese poco prima che un’ondata di agenti della polizia di New York invadesse il campus. Una dimostrazione.

Soph Ashkanez, 21 anni, ha detto di essere stato uno dei primi studenti arrestati e ora è sospeso. Barnard Jr., che soffre di asma e non ha un inalatore, ha cercato di mantenere la calma utilizzando tecniche di respirazione. “Non so se mi lasceranno finire il semestre”, ha detto venerdì pomeriggio mentre prendeva uno zaino e una borsa che erano state sequestrate, con ancora segni rossi sui polsi delle foto segnaletiche della polizia.

Questa settimana alla Columbia and Barnard – una scuola affiliata alla propria amministrazione dall’altra parte della strada – segna un climax spaventoso per un anno teso e inquietante per molti studenti. Dopo sei mesi di proteste per la guerra tra Israele e Gaza, gli eventi di fine anno scolastico hanno intensificato paure e tensioni, tracciando nette linee di divisione nei campus che accolgono le comunità.

Alcuni studenti filo-palestinesi hanno visto l’amministrazione sempre più punitiva sotto il controllo dei legislatori federali e hanno descritto un effetto agghiacciante più ampio attraverso tasse, arresti e sospensioni. Molti studenti hanno affermato di parlare apertamente solo durante l'adhan, la chiamata musulmana alla preghiera cinque volte al giorno.

In alcune proteste studentesche ebraiche la retorica è diventata così estrema che i manifestanti descrivono di essere stati cacciati dal campo e, in un caso, di aver visto il logo di Hamas esposto su di loro. Nonostante l'intervento della polizia, venerdì centinaia di manifestanti filo-palestinesi sono rimasti al centro del campus, dove hanno dormito la notte con sacchi a pelo, materassi improvvisati e coperte da picnic.

Anche alcuni insegnanti sono rimasti indignati dagli arresti e da quello che hanno visto come un attacco alla libertà di parola. Mercoledì hanno anche affrontato domande ostili da parte della Commissione per l’Istruzione e il Lavoro della Camera nei confronti dei funzionari della Columbia, nel contesto di un’indagine più ampia sull’antisemitismo in diverse università.

“È la cosa più spaventosa che abbia mai visto”, ha detto Nadia Abu El-Haj, una professoressa di antropologia che era sul prato della scuola quando è entrata la polizia. “Gli studenti sono straordinari. Canto. pianto Sembrava una violazione totale di tutto ciò che dovrebbe essere un'istituzione educativa. Ha detto che gli arresti sono un dramma politico volto a compiacere il Congresso senza preoccuparsi che gli studenti possano rappresentare un danno collaterale.

“La Palestina sarà sempre una questione di divisione in questa università”, ha detto Rai Spada, 24 anni, un ebreo che ha preso parte alla manifestazione filo-palestinese di giovedì sera e si identifica come non sionista. “Quest'anno e questo argomento.”

James Applegate, un professore di astronomia che fa parte del comitato esecutivo del Senato della Columbia University, ha detto di essere profondamente preoccupato per quello che è successo a Capitol Hill mercoledì, la perdita della libertà accademica e della cultura nel campus. Arresto pacifico degli studenti manifestanti.

In Colombia, questioni come i conflitti in Medio Oriente sono state gestite bene, ha detto. “Siamo abituati ad affrontare queste questioni molto delicate, molto difficili e controverse con proteste pacifiche, dibattiti equi e relatori esterni. Sfortunatamente, le università americane – non solo la Columbia – hanno perso la capacità di essere rispettosamente in disaccordo”.

I disordini in Colombia sono emblematici delle crescenti tensioni in tutto il paese, mentre gli studenti di migliaia di college – pubblici e privati, grandi e piccoli – protestano contro la guerra Israele-Gaza in modi che sconvolgono la vita dei campus.

In diversi campus, gli studenti hanno occupato ampi prati o strutture studentesche, lanciato scioperi della fame o interrotto eventi scolastici. Già venerdì mattina alcuni studenti, tra cui quelli dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, hanno montato delle tende e hanno protestato in solidarietà con i loro colleghi filo-palestinesi della Columbia.

Molti manifestanti, organizzati da gruppi filo-palestinesi, chiedono alle loro aziende di disinvestire da alcune attività che sostengono o operano in Israele. Chiedono che le loro amministrazioni taglino i programmi educativi con le istituzioni israeliane. Alcuni inneggiano affinché le loro scuole smettano di sponsorizzare il genocidio, e alcuni indossano kefiah, maschere e occhiali per rendersi più difficili da identificare. Alcuni sono stati arrestati o sospesi mentre i leader accademici cercavano di bilanciare l’opposizione e il sostegno alla libertà di parola.

“Questo è un momento difficile e questi sono rimpianti di cui mi pento profondamente”, ha scritto giovedì il presidente della Columbia Minuch Shafik in una lettera agli studenti. I manifestanti hanno ricevuto diversi avvertimenti prima che la polizia intervenisse.

Altri presidenti hanno rilasciato dichiarazioni simili, affermando di sostenere il diritto di protestare in generale, ma non quando ciò comporta molestie o interferenze con i diritti degli altri. Alcune università hanno risposto alle proteste riscrivendo le politiche che delineano le sanzioni per comportamenti distruttivi.

In California, l'Università della California del Sud ha annullato il discorso di laurea di un professore filo-palestinese per timori di minacce. Al Pomona College, la polizia ha arrestato 19 persone che occupavano l’ufficio del preside della scuola – e almeno sette sono state temporaneamente sospese prima che la maggior parte degli insegnanti chiedesse che le accuse venissero ritirate.

“Questo fa parte di una serie crescente di incidenti nel nostro campus”, ha affermato il presidente di Pomona G. Gabriele Starr ha scritto agli studenti all'inizio di questo mese.

All'Università del Michigan c'è l'American Civil Liberties Union chiamata Dovrebbe essere riconsiderata una bozza di politica che prevede severe punizioni per gli studenti che partecipano a “manifestazioni di disturbo”. L'organizzazione sostiene che ciò violerebbe i diritti del Primo Emendamento degli studenti. “Se adottata nella sua forma attuale”, ha scritto l'ACLU del Michigan ai funzionari universitari, “questa politica raffredderebbe sostanzialmente il discorso e l'espressione protetti dalla costituzione nel campus”.

UN studio In un sondaggio di dicembre e gennaio condotto su migliaia di studenti universitari dall’Università di Chicago, il 56% degli studenti ebrei, il 52% degli studenti musulmani e il 16% degli altri studenti ritenevano di essere a rischio personale – su un totale di 2-3 milioni di studenti americani. vivere nella paura.

Venerdì in Columbia c’era una presenza di polizia vicino al campus, con dozzine di agenti della polizia di New York fuori dai cancelli dell’università, che sono chiusi a chi non ha la tessera scolastica. Le persone si sono radunate all'esterno portando bandiere e cartelli palestinesi e distribuendo cibo agli studenti all'interno attraverso i cancelli, dove i manifestanti hanno cantato “Lunga vita all'intifada” e una bomba puntata contro lo “stato sionista dei coloni”.

La Colombia ha annunciato venerdì che gli effetti personali raccolti quando il campo di protesta è stato chiuso giovedì avrebbero potuto essere raccolti, con molti tavoli pieni di zaini, cavi di ricarica e telefoni.

UN Petizione Una petizione che ribadiva le richieste dei manifestanti e chiedeva l'amnistia per i manifestanti ha raccolto quasi 10.000 firme online.

“Nonostante lo sgombero del campo, la nostra comunità protesta nel campus da ottobre e ci aspettiamo che tale attività continui”, ha detto un portavoce della Columbia. Ha detto che l'università continuerà a far rispettare le regole su tempi, luoghi e modalità delle proteste, rimarrà in contatto con i gruppi studenteschi e si impegnerà a garantire che le attività principali dell'università continuino.