Gottheimer, Sherrill ha appoggiato Kim per il Senato dopo il ritiro di Murphy

Josh Gottheimer (D-Wyckoff) e Mickey Sherrill (D-Montclair), due ex sostenitori della first lady Tammy Murphy per il Senato degli Stati Uniti, hanno detto oggi che stanno sostenendo il rappresentante Andy Kim (D-Moorestown) per sostituire Murphy. ha Ha lasciato la gara.

“Voglio ringraziare Tommy Murphy per la sua amicizia, leadership e tutto ciò che ha fatto per le famiglie del Jersey”, ha detto Gottheimer. “Con così tante cose in gioco nel nostro Paese – dalla libertà riproduttiva alla protezione della nostra democrazia – ora è il momento di unirci come un partito unito. Ecco perché sono orgoglioso di sostenere Andy Kim e farò tutto il possibile per assicurarmi I democratici vinceranno lo Stato a novembre.”

“Sono grata per il lavoro di Tommy Murphy su questioni importanti come la libertà riproduttiva e la salute materna”, ha detto Sherrill. Lo ha detto su Twitter. “Non vedo l'ora di lavorare con Andy Kim per preservare la nostra maggioranza democratica al Senato e mantenere il New Jersey blu”. (Presto è previsto un annuncio di approvazione più formale da parte di Sherri.)

Sherrill e Gotheimer sono due dei sei democratici alla Camera del New Jersey Consenso Murphy Su Kim, il loro pari; rappresentanti. Donald Norcross (D-Camden), Frank Pallone (D-Long Branch), Bill Pascrell (D-Patterson) e Donald Payne Jr. (D-Newark) Murphy si è unito alla squadra Subito dopo ha iniziato la sua campagna.

Ma con Murphy che ha concluso ieri la sua campagna, Kim è ora il favorito per la nomina democratica al Senato americano, anche se in corsa ci sono altri democratici, Patricia Campos-Medina e Larry Hamm. Gottheimer e Sherrill sono tra i primi ex sostenitori di Murphy a passare a Kim, ma di certo non saranno gli ultimi.