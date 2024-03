Il GM dice che i 49ers non hanno intenzione di scambiare Brandon Aiyuk, “parlando attivamente” di estensione

I San Francisco 49ers non hanno avuto discussioni commerciali che coinvolgano il ricevitore Brandon Aiyuk, ha detto lunedì il direttore generale John Lynch.

Lynch ha aggiunto che la squadra sta “parlando attivamente” con Aiyuk per un'estensione.

“Ci sono una serie di direzioni diverse in cui le cose potrebbero andare”, ha detto Lynch. “Ma apprezziamo la prestazione di Brandon e chi è come giocatore. Vogliamo che faccia parte dei Niners, quindi lavoreremo per renderlo realtà.”

Questo mese circolavano voci secondo cui i 49ers stavano discutendo di potenziali scambi con i Pittsburgh Steelers e i Jacksonville Jaguars.

Le voci su Aiyuk-Pittsburgh sono circolate la scorsa settimana quando Aiyuk ha menzionato Mike Tomlin su X, precedentemente noto come Twitter, chiedendo se l'allenatore degli Steelers pensava che i due sembrassero gemelli. Lynch ha detto che Tomlin gli ha fatto quella domanda quando si sono incontrati venerdì al Commencement Day dell'Università del Michigan.

“Mike mi ha allenato (a Tampa Bay), quindi siamo molto vicini”, ha detto Lynch. “Gli dice: 'Fratello, che succede?' Te lo prometto, non abbiamo niente, niente che succede lì.

Aiyuk ha guidato i 49ers con 75 ricezioni e 1.342 yard la scorsa stagione. Ha anche preso sette passaggi di touchdown ed è stato nominato All-Pro della seconda squadra.

Il 26enne ha trascorso tutta la sua carriera nella NFL con i San Francisco dopo che la franchigia lo ha selezionato come 25a scelta nel Draft NFL 2020. Ha giocato 62 partite con i 49ers e ha 269 ricezioni totali e 3.931 yard in ricezione.

Aiyuk entrerà nell'ultimo anno del suo contratto da rookie.

Cosa fare con i commenti di Lynch?

Voci di trattative commerciali che coinvolgono Jaguars e Steelers per Aiyuk? Questo non è vero, secondo Lynch, che ha affermato che non ci sono stati colloqui commerciali che coinvolgano il curatore fallimentare dei 49ers. Naturalmente, ciò non significa che questo tipo di discussioni non si verificheranno. Due anni fa, i 49ers non avevano alcuna offerta commerciale formale per Deebo Samuel fino al giorno del draft, quando sia i New York Jets che i Detroit Lions avanzarono proposte. I 49ers rifiutarono entrambi e successivamente firmarono Samuel per una proroga di tre anni. Per ora, questa sembra essere la strada che prenderà la posizione di Aiyuk. Un modo per valutare l'interesse dei 49ers nello scambio di Aiyuk è monitorare quanto lavoro svolgono con i migliori ricevitori del draft. Due anni fa, ad esempio, non mostravano molto interesse per una scelta al top draft, segno che non si aspettavano di separarsi da Samuel – e di scambiarlo – quella primavera. La bozza inizierà tra un mese da oggi. — Matt Barrows, scrittore dei 49ers

Come possono i 49ers permettersi di trattenere Aiyuk?

È importante tenere presente che l'estensione del contratto di Aiyuk in questa offseason potrebbe effettivamente liberare spazio sul tetto salariale dei 49ers per il 2024. Questo perché l'attuale tetto massimo di $ 14,1 milioni è direttamente correlato al prezzo della sua opzione non flessibile per il quinto anno. L'estensione consentirà ai 49ers di estendere il successo di Aiyuk alle stagioni future. Naturalmente, i 49ers dovranno anche essere consapevoli delle loro spese nel 2025 e oltre, soprattutto perché allora il QB Brock Purdy avrà diritto a un mega accordo. Ma finora i 49ers sono riusciti a superare brillantemente il limite massimo e si prevede che continueranno a farlo.

La loro semplice formula prevede di pagare i giocatori nostrani nella lista A e sostituire quelli che non riescono a raggiungere quella stella con talenti il ​​cui costo è controllato, tramite il draft o la free agency. Con un tetto in costante aumento anno dopo anno, i 49ers sono stati in grado di aumentare le dimensioni del loro nucleo. Credono che il gioco di Aiyuk – è in testa alla lega in yard per presa ed è uno dei migliori ricevitori larghi nel blocco della corsa – lo renda di alto livello. Quindi ci deve essere spazio nel budget della squadra per pagarlo. — David Lombardi, scrittore dei 49ers

