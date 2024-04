La rassegnazione regna mentre i Coyote si preparano per la potenziale finale dell'Arizona, affrontano lo Utah: “Un'ultima partita in casa”

SCOTTSDALE, Arizona – La squadra ha fatto del suo meglio per far sembrare tutto come al solito martedì, limitando le domande alle domande “legate all'hockey”, ma alla vigilia di quella che potrebbe essere l'ultima partita nella storia degli Arizona Coyotes, c'erano molti modi per mantenere le apparenze.

Tra il suono familiare dei dischi che colpiscono il vetro e dei bastoni che colpiscono il ghiaccio all'interno della struttura di allenamento dei Coyote, l'Ice Den, ci sono state conversazioni tra lo staff della squadra sulla possibilità di pianificare un viaggio all'inizio della prossima settimana per visitare ciò che ora sembra inevitabile per essere la loro nuova casa a Salt Lake City – Informazioni su chi può restare o andare.

Mentre i Coyote si preparavano per il finale di stagione di mercoledì contro gli Edmonton Oilers e il proprietario Alex Meruelo continuava ad andare avanti con le trattative finali su un accordo che lo avrebbe visto cedere le risorse di hockey dell'organizzazione, il senso di rassegnazione per ciò che sarebbe venuto dopo era palpabile.

“Lo spirito del messaggio per noi è vivere tutto”, ha detto l'allenatore dei Coyotes Andre Tourigny dell'approccio del suo gruppo mentre gioca quella che sarà probabilmente l'ultima partita nei confortevoli confini della Mollet Arena. “Vogliamo giocare la nostra ultima partita con dignità e rispetto. Vogliamo dare il massimo che i tifosi possono aspettarsi.

Hanno poca scelta date le circostanze insolite in cui si trovano.

I Coyote si stavano preparando per una partita a Vancouver mercoledì scorso quando la notizia del loro imminente trasferimento a Salt Lake City per la prossima stagione ha cominciato ad emergere tramite i resoconti dei media. L'attaccante veterano Lawson Cross, che ha giocato tutte le 503 partite della NHL con l'Arizona, ha detto che lui e i suoi compagni di squadra hanno appreso del loro destino attraverso i social media.

“Per bloccare tutto il rumore, non mentirò, è molto difficile da fare”, ha detto Kraus. “Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi, un altro.”

C'era la chiara sensazione che giocatori e allenatori fossero ancora in gran parte all'oscuro dei piani in fase di finalizzazione sopra di loro nella suite del proprietario, anche se tutti coloro che si sono messi a disposizione durante una sessione mediatica attentamente orchestrata martedì sono stati attenti a non dire nulla che potesse essere interpretato. Come critica al modo in cui è stata gestita questa uscita.

“Non posso davvero commentare questo”, ha detto Cross. “Non conosco la logistica o altro.”

I Coyote hanno trascorso le ultime due stagioni giocando alla Mullett Arena da 4.600 posti nel campus dell'Arizona State University, registrando lì il doppio delle vittorie totali (42) rispetto a quelle ottenute in trasferta (21).

Doveva essere una soluzione temporanea mentre Meruelo faceva progressi nella costruzione di un'arena di qualità NHL nell'area. Questo progresso non è mai avvenuto. Tuttavia, nonostante la frustrazione per le strutture e la situazione tesa della proprietà, c'erano sentimenti chiaramente contrastanti da parte dei giocatori mentre si preparavano per quello che probabilmente sarebbe stato un round finale intorno al Mullet.

“Sembra davvero un vantaggio giocare sul ghiaccio di casa”, ha detto il veterano attaccante Alex Kerfoot. “Ovviamente ci resta solo una partita, quindi sarà divertente dare loro uno spettacolo – un'ultima partita in casa – e ringraziarli per tutto il supporto che ci hanno dato”.

Sarà una scena diversa da qualsiasi altra NHL abbia visto nell'era dei social media, dal momento che gli Atlanta Thrashers furono ceduti a Winnipeg nel 2011 più di sei settimane dopo aver giocato l'ultima partita alla Phillips Arena.

I Coyote hanno vissuto una vita torturata per 28 anni nel deserto da quando sono arrivati ​​da Winnipeg – piena di instabilità immobiliare, udienze in tribunale per bancarotta e la cacciata dalla loro ultima casa a Glendale a causa di fatture non pagate – ma hanno anche messo radici qui.

Mercoledì biglietto caldo. Il costo dei posti disponibili su StubHub a martedì sera variava tra $ 400 e $ 4.499. I tifosi si sono radunati nel parcheggio prima dell'allenamento finale della squadra per stringere la mano ai giocatori e allo staff al loro arrivo.

“L'Arizona è la mia casa”, ha detto Cross. “Durante gli otto anni in cui ho giocato qui, sono stati un supporto fantastico attraverso tutti gli alti e bassi. Significano molto non solo per me, ma per tutti i miei compagni di squadra. Sono grato di averli al nostro fianco. “

“Saremo sicuramente emozionati”, ha aggiunto Torino.

Tutto fa pensare che si tratti di un addio non ufficiale.

Secondo fonti della lega, la NHL ha programmato una chiamata virtuale con il suo consiglio dei governatori giovedì, in cui potrebbe essere presa una votazione formale per spostare la divisione delle operazioni di hockey della franchigia a Salt Lake City se un accordo sarà completato entro quel momento.

Nel frattempo, per giocatori e staff, resta una partita in programma. Basta guardare alla vittoria per 9-2 di Edmonton su San Jose lunedì per avere un esempio di quanto le cose potrebbero peggiorare se perdessero il compito da svolgere. E quindi l'obiettivo di questo esercizio finale era cercare di assicurarsi che ciò non accadesse.

“Se non ci presentiamo e non giochiamo una bella partita di hockey, rovineremo tutto”, ha detto Turrini. “Il supporto dei tifosi la scorsa settimana e l'atmosfera attorno alla partita di domani e la gente che parlava di quella partita, questo è ciò che mi motiva. Le persone sono state (nient'altro) che fantastiche per noi, quindi vogliamo essere fantastici per loro.

