Mason Rudolph, i Giants accettano un contratto di un anno

Il quarterback Mason Rudolph non tornerà a Pittsburgh per il 2024.

Secondo Mike Garafolo di NFL Media, Rudolph ha accettato un contratto di un anno con i Titans del valore massimo di 3,62 milioni di dollari.

Rudolph, 28 anni, è con gli Steelers da quando il club lo ha selezionato nel terzo round del draft 2018. Ha assunto il ruolo di quarterback titolare della squadra alla fine della stagione 2023 dopo che Kenny Pickett ha subito un infortunio alla caviglia e Mitch Trubisky si è rivelato inefficace.

Pittsburgh ha vinto le ultime tre partite della stagione regolare dopo che Rudolph è andato a QB, conquistando un posto per i playoff come testa di serie numero 7. Ma fu di breve durata, poiché gli Steelers persero contro i Bills nel round wild card.

Rudolph ha completato 55 passaggi su 74 per 719 yard con tre touchdown e nessuna intercettazione durante la stagione regolare 2023. Ha terminato il suo primo inizio post-stagionale 22 su 39 per 229 yard con due touchdown e una scelta.

Mentre Rudolph ha iniziato otto partite nel 2019 quando Ben Roethlisberger è stato messo da parte per un infortunio al gomito, gli ci è voluto fino al 2023 per iniziare di nuovo più partite in una stagione. Ha iniziato una partita nel 2020 e un'altra nel 2021 prima di diventare il quarterback di terza serie di Pittsburgh nel 2022.

In 21 partite della carriera con 13 partenze, Rudolph ha completato il 63,5% dei suoi passaggi per 3.085 yard con 19 touchdown e 11 intercettazioni. Ha compilato un record di 8-4-1 da titolare.

Rudolph ora si dirige in Tennessee, dove dovrebbe servire da riserva al quarterback emergente del secondo anno Will Levis. I Titans attualmente hanno la scelta del terzo round del 2022 Malik Willis nel loro roster.