L'aggiornamento 1.6 di Stardew Valley conferma la validità di una vecchia teoria dei fan

Alcuni Stardew Valley I fan si sentono vendicati oggi dopo che il creatore del gioco, Eric Baron, ha confermato su Twitter che raccogliere i raccolti da sinistra a destra era più veloce che raccogliere da destra a sinistra. A quanto pare, questo bug verrà finalmente risolto dopo essere stato presente nel gioco sin dal suo lancio nel 2016.

Dal 2022, Stardew Valley I fan stavano aspettando l'aggiornamento 1.6. Anche se è passato un po' di tempo, conosciamo il grande aggiornamento: l'aggiunta di nuovi contenuti, la correzione di vecchi bug e la semplificazione della modifica del gioco.Arriverà il 19 marzo per PC. (Sarà disponibile su console e telefoni in seguito.) Nel periodo precedente all'evento, Baron ha condiviso Note ed estratti della patch Cosa aspettarsi quando i fan conteranno i giorni fino a 1,6 è qui. L'imminente cambiamento conferma ciò che molti giocatori sospettavano da sempre.

Il 12 marzo, Barron ha twittato una foto Appare una nota sulla patch che sarà inclusa nell'aggiornamento 1.6 del 19 marzo. Afferma semplicemente:

Risolto un problema per il quale la raccolta da sinistra a destra era più veloce della raccolta da destra a sinistra

Se non sei un Stardew Valley Giocatore, potresti non capire cosa significa. Era sicuramente più veloce nel raccogliere le cose da una direzione che da un'altra. qual'e il problema?

Bene, per Anni e anni ormai I tifosi sì Video condivisi Questo sembra essere vero, ma non è stato confermato al 100% da Barone o dalle note della patch precedente. Quindi alcuni fan non erano del tutto convinti che fosse più veloce e presumevano semplicemente che l'animazione fosse diversa a seconda di come veniva raccolta. Ma no! La raccolta del raccolto da sinistra a destra è stata un po' più veloce e ciò è dovuto ad un errore di vecchia data.

Alla domanda se questo bug fosse presente nel gioco sin dal suo lancio, disse il Barone“Per quanto ne so, sì.” Quindi il creatore del popolare gioco di simulazione della vita ha spiegato perché ciò accade. “L'animazione della raccolta sul lato sinistro era 100 millisecondi più lunga di quanto avrebbe dovuto essere”, ha affermato Barron. Ora la raccolta da destra a sinistra sarà jUsci il più velocemente possibile da sinistra a destraterminando a Stardew Valley Teoria di cospirazione Che esiste da quasi un decennio.

Adesso possiamo tutti dormire sapendo che presto, quando arriverà la versione 1.6, il 19 marzo, la raccolta avverrà alla stessa velocità per tutti i giocatori, indipendentemente dal loro orientamento. Finalmente.

