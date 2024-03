La Germania aiuta a evacuare gli orfani di Gaza da Rafah alla Cisgiordania

Circa 70 bambini sono stati evacuati da un orfanotrofio nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e trasferiti nella Cisgiordania occupata da Israele, ha detto martedì un ente di beneficenza coinvolto in questi sforzi.

SOS Villaggi dei Bambini Internazionale ha affermato di aver lavorato “attraverso canali diplomatici con tutte le autorità competenti” per organizzare il trasferimento dei bambini, rimasti orfani prima dell'attuale guerra, al suo orfanotrofio nella città di Betlemme in Cisgiordania.

L'Ambasciata tedesca in Israele ha affermato di aver collaborato in questi sforzi dopo una richiesta di aiuto a metà novembre da parte di SOS Villaggi dei Bambini. L’ambasciata ha affermato che l’evacuazione degli orfani è una misura temporanea per allontanare i bambini “da un pericolo estremo” e non è un tentativo di spostarli in modo permanente.

Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’esercito o del governo israeliano riguardo all’operazione Lo hanno detto le Nazioni Unite Ciò è stato fatto con l’approvazione delle autorità israeliane. L’ambasciata tedesca ha ringraziato Israele per l’“importante gesto umanitario”.

Più di un milione di abitanti di Gaza hanno trovato rifugio a Rafah, molti dei quali erano stati precedentemente sfollati numerose volte a causa degli ordini militari israeliani di spostarsi a sud in cerca di sicurezza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si era impegnato settimane fa a portare avanti i piani per un’offensiva di terra a Rafah, suscitando avvertimenti da parte degli Stati Uniti e di altri alleati, insieme a diverse organizzazioni umanitarie, sul potenziale costo in vite civili.

L'organizzazione benefica ha affermato che i 68 bambini erano accompagnati da 11 dipendenti di SOS Villaggi dei Bambini e sono arrivati ​​a Betlemme lunedì.

L'organizzazione ha dichiarato in un comunicato: “Sebbene i bambini siano ora relativamente al sicuro, restiamo profondamente preoccupati per tutti i bambini e le altre persone che rimangono in grave pericolo nella Striscia di Gaza”, sottolineando che i bambini continuano ad arrivare all'orfanotrofio affiliato all'organizzazione. Esso. A Rafah.

Secondo le autorità sanitarie di Gaza, più di 30.000 persone, tra cui migliaia di bambini, sono state uccise a Gaza dall’inizio dell’attacco israeliano alla Striscia. All'inizio di febbraio, UNICEF Si stima che circa 17.000 bambini nell'enclave fossero non accompagnati o separati dalle loro famiglie.

Aaron Puckermann Contributo ai rapporti.