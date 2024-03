Il potenziale vicepresidente di RFK Jr., Aaron Rodgers, ha condiviso false teorie del complotto su Sandy Hook in conversazioni private.

CNN

Il candidato presidenziale indipendente Robert F. Kennedy Jr. lo ha confermato Potenziali opportunità di vicepresidenza Il quarterback dei New York Jets Aaron Rodgers ha condiviso in conversazioni private inquietanti teorie del complotto secondo cui la sparatoria nella scuola di Sandy Hook del 2012 non è reale.

La CNN è a conoscenza di due persone con cui Rodgers ha condiviso con entusiasmo queste storie, tra cui Pamela Brown, una delle giornaliste che ha scritto questo pezzo.

Brown stava coprendo il Kentucky Derby per la CNN nel 2013 quando fu presentato a Rodgers, poi ai Green Bay Packers, a una festa post-Derby. Sentendo che era un giornalista della CNN, Rodgers iniziò immediatamente ad attaccare i mezzi di informazione per aver coperto storie importanti. Rodgers ha portato 20 bambini e 6 adulti sono stati tragicamente uccisi I media hanno deliberatamente ignorato la sparatoria alla scuola elementare Sandy Hook, dicendo che in realtà si trattava di un lavoro governativo.

Quando Brown gli chiese delle prove per dimostrare che questa sparatoria fosse effettivamente avvenuta, Rodgers iniziò a condividere varie teorie che erano state più volte smentite. Tali teorie del complotto sono state anche al centro delle cause legali intentate dalle famiglie delle vittime quando il teorico della cospirazione Alex Jones è stato citato in giudizio sulla questione.

Jones Ripete bugie infondate La sparatoria di massa del 2012 ha portato a diverse azioni legali da parte di famiglie e primi soccorritori come “attori della crisi” e a un processo del 2022 contro azioni legali intentate nel Connecticut.

Durante il processo, i familiari hanno descritto in termini crudi come le bugie abbiano alimentato continue molestie contro di loro e aggravato l’agonia emotiva derivante dalla perdita dei loro cari.

Brown ha ricordato che Rodgers le aveva chiesto se pensava che ci fossero stati uomini in nero nei boschi della scuola, sostenendo falsamente che gli uomini erano in realtà agenti governativi. Brown trovò l'incontro preoccupante.

Rodgers, tramite un agente, ha rifiutato di commentare la cosa alla CNN.

La CNN ha parlato con un'altra persona con una storia simile. La persona, che la CNN non ha nominato per evitare molestie, ha ricordato che Rodgers aveva detto anni fa: “Sandy Hook non è mai esistito… tutti quei ragazzi non sono mai esistiti. Erano tutti attori.

Alla domanda sui genitori in lutto, la fonte ha ricordato che Rodgers ha detto: “Lo stanno facendo tutti. Sono tutti attori.

Rodgers ha continuato a esplorare alcune delle caverne più oscure della falsa teoria della cospirazione. Questa persona ha reso ansioso l'incontro.

La campagna di Kennedy ha annunciato mercoledì che il candidato nominerà il suo compagno di corsa il 26 marzo a Oakland, in California. In un'intervista con la CNN martedì, Kennedy ha detto di aver recentemente incontrato Rodgers e l'ex governatore del Minnesota Jesse Ventura sulla possibilità di unirsi alla sua campagna.