Joe Schoen: Allo stato attuale, ci aspettiamo che Daniel Jones sia il nostro quarterback titolare

I Giants erano una delle squadre che consideravano un punto di approdo per un quarterback nel primo round del draft e c'era interesse a scambiare per Drake Maye, ma Maye è nel New England e i Giants hanno preso il wide receiver Malik Nabers sesto assoluto.

Senza nuove aggiunte come quarterback, la squadra ha Daniel Jones, Drew Lock e Tommy DeVito al centro. Jones sta tornando da un legamento crociato anteriore e Schoen ha ribadito che il piano è che inizi questo autunno quando gli è stato chiesto come vede la posizione del quarterback ora e in futuro.

“Sì, per me, l'ho detto a gennaio dopo la stagione”, ha detto Schoen tramite messaggio dalla squadra. “Ci aspettavamo che Daniel fosse il nostro titolare e abbiamo portato Drew Lock come suo backup e Tommy è il backup, quindi è lì che siamo ed è così che andremo avanti in questa stagione. Daniel è ancora sotto contratto per altri tre anni. E dal momento che è qui oggi, ecco dove siamo.

Non è probabile che ci sarà un'altra mossa per i Giants per cambiare il quadro prima dell'inizio della stagione 2024, quindi Jones sarà pronto per un'altra possibilità di mostrare cosa può fare finché rimane in salute. Se non riuscirà a fare di più di quello che ha fatto la scorsa stagione, probabilmente le cose andranno diversamente l’anno prossimo.