I prezzi di Apple Vision Pro su eBay mi rendono triste

Ho pagato un sacco di soldi per il privilegio di ricevere il nuovo Apple Vision Pro a febbraio. Nel complesso, tra ingressi ottici e tasse, ho finanziato poco più di $ 3.900 per la versione da 256 GB delle cuffie. Circa un giorno fa, ho commesso un errore che, sono sicuro, molti dei primi utilizzatori conoscono: ho cercato il prezzo di vendita su eBay.

Mercoledì è stato acquistato un Vision Pro da 1 TB, completo di tutta l'attrezzatura inclusa, una custodia da viaggio sottile Apple da $ 200 e un AppleCare Plus da $ 500, e presumibilmente è stato “indossato per circa un'ora”. Venduto per $ 3.200 Dopo 21 spettacoli. La stima di spedizione indicata era di $ 20,30. Nuovo di zecca, questo set costa $ 5.007,03 sul sito Web di Apple per me. Un'altra inserzione su eBay, questa ha la configurazione delle mie cuffie (ma senza ingressi ottici) È costato solo $ 2.600 – Ancora una volta con la maggior parte, se non tutti, gli accessori inclusi. Molti altri 256GB E 512GB Modelli Venduto A in giro Quale quantità Questo settimana.

Guarda quegli sconti profondi. Schermata: Wes Davis/The Verge

Questo, ovviamente, è come va la storia per i primi utilizzatori, soprattutto quando si acquista una tecnologia costosa prima che diventi mainstream. Il prezzo di Apple non aiuta le cose, soprattutto se si considera che l'auricolare concorrente più vicino, il Meta Quest 3, costa solo $ 500. È frustrante anche se in definitiva non sono comparabili, almeno in termini di pubblico target e obiettivi della piattaforma.

Ma fa ancora male, vero? Sapendo che avrei potuto risparmiare diverse centinaia di dollari E Ho ottenuto la configurazione di archiviazione più alta, AppleCare Plus, e la custodia è particolarmente dolorosa. Amo moltissimo Vision Pro, forse più di ogni altro scrittore il bordo – ma se non perdessi il periodo di restituzione, invierei il mio ad Apple in un batter d'occhio in modo da poter ottenere una di queste offerte. Fortunatamente, quando indosso le cuffie, nessuno può vedere le mie lacrime. READ Dal cottage reale al bungalow nel Peak District: la casa che re Carlo acquistò per l'amica della defunta regina