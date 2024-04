Come ottenere Mantine in Pokemon Go e può essere brillante?

Mantine è un fantastico Pokemon che puoi portare con te nelle battaglie della grande lega nella modalità PvP di Pokemon Go, ma come ne trovi uno e può essere brillante? Scopriamo tutto quello che c'è da sapere.

Il Mantine di seconda generazione è un fantastico Pokemon che può essere incluso nella Grande Lega in Pokemon Go, poiché questo tipo Acqua/Volante agisce come un potente attaccante.

Anche se potrebbe essere difficile ottenere la forma del piccolo Mantyke in Pokemon Go, gli allenatori avranno un momento leggermente più semplice per mettere le mani su un Mantine.

Quindi, scopriamo tutto ciò che gli allenatori devono sapere sulla cattura dei Pokemon aquilone in Pokemon Go, e anche se può essere brillante.

Come ottenere Mantine in Pokemon Go

Il modo più diretto per contrastare Mantine è il seguente Incontro selvaggio casuale. Per aumentare le probabilità, i mantine si trovano solitamente in prossimità del mare e hanno maggiori probabilità di deporre le uova in caso di tempo piovoso o tempestoso.

Tuttavia, gli allenatori potranno trovare le mantidi selvatiche un po' più facilmente durante l'evento Grandi sorprese della stagione di World of Wonders. Il Mantine è uno spawn selvatico potenziato durante Grandi sorprese fino alla fine dell'evento il 9 aprile 2024, quindi gli Allenatori dovrebbero sfruttare questi spawn potenziati finché durano.

Mantine può essere brillante in Pokemon Go?

Sì, Mantine può essere brillante in Pokemon Go. Shiny Mantine ha debuttato in Pokemon Go nel 2022.

Anche se può essere difficile da distinguere, Shiny Mantine ha un colore blu più luminoso su tutto il corpo che lo rende un Pokémon cromatico molto soffice.

Questo è tutto ciò che devi sapere come ottenere Mantine e se può essere brillante in Pokemon Go. Per ulteriori contenuti di gioco, consulta le guide seguenti:

