Lynette Woodard dice che Kaitlyn Clark non ha battuto il suo stesso record, poi ritratta i commenti

Il nome di Caitlin Clark è in tutti i registri del basket dopo aver battuto le precedenti capoclassifica in più divisioni nel suo percorso per diventare la migliore marcatrice di canestri universitari di tutti i tempi, ma Lynette Woodard – Association for Intercollegiate Athletics for Women (AIAW) è la migliore marcatrice scolastica. con 3.649 punti totali in carriera – Ha confutato l'idea che Clark avesse battuto il record di Woodard mentre giocava per il Kansas dal 1978 al 1981 prima che Woodard successivamente ritrattasse i suoi commenti.

“Il mio record è stato nascosto a tutti per 43 anni. “…Vado avanti e farò uscire l'elefante dalla stanza: non credo che il mio record sia stato battuto perché non puoi ripetere quello che non fai “Non ripetere”, ha detto Woodard alla conferenza della Women's Basketball Coaches Association nel 2018 a Cleveland sabato. “A meno che tu non venga con il basket maschile e un tiro da due punti, lo sai.”

“Puoi aiutarmi a spargere la voce”, ha aggiunto Woodard.

E domenica, dopo che Clark e Iowa sono caduti contro la Carolina del Sud nella partita del campionato nazionale, Woodard ha rilasciato una dichiarazione sui social media, dicendo: “Caitlin detiene il record di gol”.

“Per chiarire le mie dichiarazioni fatte alla cerimonia di premiazione di sabato, nessuno rispetta i risultati di Caitlyn Clark più di me. Ecco perché ho accettato l'invito dell'Iowa a partecipare al giorno della laurea di Caitlyn”, ha scritto Woodard nella sua dichiarazione domenica. “Il mio messaggio era: Molte cose sono cambiate”, ha scritto Woodard nella sua dichiarazione domenica. Dentro e fuori dal campo, rendendo difficile confrontare i risultati statistici di epoche diverse. Ognuna è un'istantanea nel tempo.

Woodard stabilì il record AIAW prima che fosse introdotta la linea dei tre punti. Tuttavia, la NCAA non riconosce il record di Woodard nei suoi libri dei record perché ha giocato prima che la NCAA accettasse l'atletica leggera femminile nel 1982. A partire dalla fine degli anni '60 e prima del 1982, le atlete hanno partecipato alla NCAA Athletics Intercollegiate Women's Association (AIAW ), un'entità separata, ha disputato campionati in 19 diversi sport femminili nel corso della sua esistenza.

Clark ha segnato il suo 3.650esimo punto in carriera in una partita contro il Minnesota il 28 febbraio superando Woodard. Dopo la partita, l'allenatore degli Hawkeyes Lisa Bluder ha detto di ritenere che il record AIAW detenuto da Woodard “fosse quello vero” e Clark ha definito Woodard “uno dei migliori record di sempre”.

In Kansas, Woodard è stata quattro volte All-American ed è diventata la prima donna a ritirare la maglia. È membro sia della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame che della Women's Basketball Hall of Fame.

Lo stato dell'Iowa ha invitato Woodard alla Carver-Hawkeye Arena per celebrare la sua carriera il 3 marzo. È stata portata al campo centrale e i fan le hanno fatto una standing ovation. Incontrare Woodard quando gli Occhi di Falco l'hanno ospitata “è stato un vero privilegio”, ha detto Bluder.

“Lei è stata il mio modello di riferimento crescendo, una di loro. Giocatrice incredibile. La prima donna Harlem Globetrotter, un paio di olimpioniche. Voglio dire, è speciale”, ha detto Bluder. “Ed è così agile. E avere l'opportunità di farla entrare negli spogliatoi e presentarla agli Hawkeyes è stato davvero significativo.

Stelle dell'Iowa La star del Kansas Lynette Woodard riceve una standing ovation durante il primo timeout mediatico. Trasferimento di classe dall'Iowa. Woodard si è guadagnata l'etichetta discografica AIWA prima che il basket femminile diventasse parte della NCAA. pic.twitter.com/ugFAbAdstF – Scott Dochterman (@ScottDochterman) 3 marzo 2024

Clark ha continuato a segnare il suo 3.668esimo punto il 3 marzo, superando Pete Maravich per il maggior numero di punti nella storia della Divisione I, maschile o femminile.

La star degli Hawkeyes ha giocato domenica l'ultima partita della sua carriera universitaria prima di entrare nel draft WNBA.

Lettura obbligatoria

(Foto: Matthew Holst/Getty Images)