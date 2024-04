Un razzo SpaceX lancia 11 satelliti, incluso un satellite sudcoreano, sul volo in condivisione Bandwagon-1 (foto)

SpaceX ha lanciato 11 satelliti nella sua prima missione di ride-sharing di classe Bandwagon-1 dalla Florida stasera (7 aprile) e ha fatto atterrare con successo un razzo serale pochi minuti dopo.

Un razzo Falcon 9 è decollato dal Kennedy Space Center della NASA stasera alle 19:16 EDT (23:16 GMT), dando il via alla missione Bandwagon-1 con 11 satelliti. La navicella spaziale ha raggiunto l'orbita con successo, con SpaceX che ha terminato anticipatamente la sua trasmissione in diretta su richiesta del suo cliente, la Corea del Sud, che ha inviato in missione il suo satellite radar ad apertura sintetica Project 425 SAR, secondo Spaceflight Now.

Imparentato: Starlink Space Train: come vederlo e seguirlo nel cielo notturno

immagine 1 A 2 Un razzo SpaceX Falcon 9 lancia 11 satelliti in orbita dal Kennedy Space Center della NASA in Florida il 7 aprile 2024. (Credito immagine: SpaceX) Un razzo SpaceX Falcon 9 lancia 11 satelliti in orbita dal Kennedy Space Center della NASA in Florida il 7 aprile 2024. (Credito immagine: SpaceX)

“Ci sono 11 veicoli spaziali a bordo di questa missione, tra cui il veicolo spaziale coreano 425Sat, le costellazioni 8 e 9 di HawkEye 360, CENTAURI-6 di Tyvak International, QPS-SAR-7 TSUKUYOMI-II di iQPS e il veicolo spaziale Capella. 14 di Capella Space e TSAT -1A di Tata Advanced Systems Limited.” SpaceX ha scritto in a Descrizione del compito.

Il primo stadio del razzo Falcon 9 è tornato sulla Terra per un atterraggio verticale circa 7,5 minuti dopo il decollo, se tutto è andato secondo i piani. Il veicolo è atterrato presso la struttura Landing Zone 1 di SpaceX presso la stazione spaziale di Cape Canaveral, adiacente a KSC.

Questo è stato il 14° lancio e atterraggio di questo particolare booster, secondo la descrizione della missione.

Un razzo SpaceX Falcon 9 che è stato utilizzato 14 volte si trova nella zona di atterraggio 1 dopo il suo lancio e atterraggio riusciti il ​​7 aprile 2024. (Credito immagine: SpaceX)

Anche se questa sarà la prima missione del nuovo programma Bandwagon di SpaceX, la società non è estranea ai lanci di ride-sharing.

Ultime notizie dallo spazio e gli ultimi aggiornamenti su lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

SpaceX ha inviato in orbita 10 missioni di questo tipo attraverso il suo programma Transporter, la più recente delle quali è stata lanciata il mese scorso. La prima missione Transporter, lanciata nel gennaio 2021, ha messo in orbita 143 satelliti, un record per un singolo volo che resiste ancora oggi.

Nota dell'editore: Questa storia è stata aggiornata per includere i risultati del successo del lancio di Bandwagon-1 da parte di SpaceX.