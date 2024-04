Le migliori offerte AirPods di aprile 2024: ottieni subito gli auricolari Apple fino a $ 89

Ogni prodotto è stato selezionato in modo indipendente dal nostro team editoriale. Potremmo ricevere commissioni da alcuni collegamenti a prodotti in questa pagina. Le promozioni sono soggette a disponibilità e ai termini del rivenditore.

Gli AirPods di Apple sono alcuni degli auricolari wireless più popolari, e per una buona ragione. L’ottima qualità del suono e il design portatile degli AirPods rendono difficile uscire di casa senza di loro. Sebbene Apple raramente effettui vendite da sola, puoi sempre trovare gli AirPods in offerta, a patto di sapere dove cercare.

Se sei alla ricerca di un paio di… Cancellazione del rumore Auricolari, Amazon ha le migliori offerte AirPods in questo momento. Tra i maggiori sconti offerti dal rivenditore su Dispositivi Apple, molti modelli di AirPods sono in vendita fino a $ 89. Gli AirPod possono essere costosi, quindi quando trovi un ottimo affare su di essi, è meglio rompere i risparmi.

Avanti, trova le migliori offerte AirPods disponibili su Amazon oggi.

Le migliori offerte per AirPods

Le ultime novità da Apple AirPods Pro2 Lo sconto è di $ 50, quindi puoi ottenere un paio di auricolari wireless per $ 199. Gli auricolari più avanzati di Apple fino ad oggi sono due volte più potenti del modello di prima generazione e dispongono di audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa per un suono coinvolgente.

Apple AirPods Pro (2a generazione) Amazzonia L'aggiornamento del 2023 dei classici auricolari AirPods Pro offre una migliore durata della batteria e un suono di qualità superiore che gli audiofili adoreranno. Regala loro il loro nuovo paio di auricolari preferiti e potranno godersi la musica in un batter d'occhio. READ La demo AI del gioco di Nvidia mostra infiniti alberi di dialogo ovunque

Dotato del nuovo processore H2 di Apple, AirPods Pro2 È dotato di funzionalità avanzate di cancellazione del rumore per ridurre drasticamente il rumore durante i tuoi spostamenti o quando vuoi concentrarti. Gli AirPods Pro 2 hanno fino a 6 ore di autonomia della batteria in ascolto con la cancellazione attiva del rumore abilitata, ovvero il 30% in più rispetto agli auricolari di prima generazione.

Puoi anche acquistarne un nuovo paio AirPods 2a generazione Per soli $89. Sono leggeri e facili da usare, rendendo gli auricolari una scelta popolare per gli spostamenti mattutini e per lavorare da casa. Se cerchi auricolari da palestra, ti consigliamo gli AirPods di terza generazione resistenti al sudore e all'acqua, anch'essi in vendita su Amazon.

Apple AirPods (2a generazione) Gli AirPods offrono un'esperienza straordinaria con le cuffie wireless. Basta rimuoverlo dalla custodia di ricarica e utilizzarlo con tutti i tuoi dispositivi.

Apple AirPods (3a generazione) Lo stelo più corto degli AirPods di terza generazione di Apple potrebbe rendere più facile per chiunque abbia orecchie medio-grandi indossarli comodamente. Questa generazione ha anche un sensore cutaneo più preciso per rilevare quando sono nell'orecchio, quindi la musica smetterà di essere riprodotta in modo fluido quando li togli.

EarPods Apple con connettore Lightning Non c'è niente di sbagliato nelle buone “vecchie” cuffie cablate. Forse vuoi insegnare ai tuoi figli la responsabilità prima di acquistare Apple Airpods o forse non sei un fan degli auricolari wireless, in ogni caso, non puoi sbagliare con Apple Earpods.

Per risparmi ancora maggiori sui prodotti più venduti, consulta la nostra guida completa a tutti i prodotti Le migliori offerte di Amazon Tecnologia, moda, bellezza, casa e altro ancora da acquistare oggi stesso.