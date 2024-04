L'uscita di Final Fantasy 7 Remake 3 è prevista intorno al 2027, afferma Square Enix.

È abbastanza risaputo che Final Fantasy 7 Rebirth ha goduto di un ciclo di sviluppo relativamente fluido, grazie al fatto che il team di Final Fantasy 7 Remake è rimasto sostanzialmente intatto e il primo gioco ha chiaramente gettato le basi in termini di grafica e sistemi di gioco. Square Enix ha impiegato circa tre anni per realizzare Rebirth e si aspetta lo stesso tipo di sequenza temporale per quanto riguarda il terzo (e ultimo) titolo della trilogia.

Questo secondo il regista Yoshinori Kitase (come riportato da Audrey). Dice che, ancora una volta, il terzo gioco sarà realizzato dalla stessa squadra e che l'obiettivo è creare un altro titolo alla pari con la qualità complessiva di Remake e Rebirth. Nel frattempo, sembra che la storia principale della terza parte sia già scritta – come avrete intuito – e lo sviluppatore sta valutando la possibilità di registrare il lavoro vocale nel prossimo futuro.

Quindi, in breve, possiamo aspettarci che il terzo capitolo della trilogia Remake arrivi nel 2027, o giù di lì. Tuttavia, vale la pena notare che è stato concesso un ulteriore anno di sviluppo al DLC Yuffie di Remake, che faceva parte di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5. Non sappiamo ancora se Rebirth riceverà un'espansione simile, ma se così fosse, possiamo guardare avanti al 2028 per il terzo gioco.

Vale la pena notare che la PS5 compirà sette anni nel novembre 2027 e, a quel punto, probabilmente vedremo… il prossimo La console PlayStation, semmai, deve passare dalle generazioni precedenti. Tuttavia, il tempismo ha senso se Square Enix vuole avere tutti e tre i giochi su un'unica piattaforma.

Come ti senti rispetto a questa presunta sequenza temporale? Quali sono le tue speranze e i tuoi sogni per il terzo titolo? Ottieni la riunione nella sezione commenti qui sotto.