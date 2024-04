Riuscirà Tiger Woods a raggiungere il Masters? Venerdì è il focus.

AUGUSTA, Georgia – Nel suo periodo di massimo splendore, Tiger Watch era sempre concentrato sulla vetta della classifica: Quanto in basso può sparare e quanto in alto può salire? Nel secondo round del Masters di quest'anno, ci sono molti intrighi attorno a Tiger Woods, ma venerdì l'attenzione del mondo del golf sarà diretta un po' più in basso sul tabellone: Riuscirà a tagliare?

Woods ha concluso il suo round di apertura venerdì mattina, tirando 73 sopra il par. Ciò significa che entrerà nel secondo turno da qualche parte nel mezzo della classifica gonfiata. — A pari merito si è classificata al 35° posto — Sono a un round di distanza dal arrivare qui per la 24esima volta consecutiva, il che equivarrebbe a un record del torneo.

I migliori 50 giocatori (e i loro collegamenti) restano in vita per giocare questo fine settimana all'Augusta National. È una linea di taglio diversa rispetto a un tipico evento del PGA Tour, in cui i migliori 65 giocatori e i pareggi in genere avanzano dopo due round.

Non c'erano molte opportunità per Woods di riprendere fiato. Ha avuto solo 45 minuti di pausa prima di arrivare al primo tee box per iniziare il suo secondo giro.

“Il flusso sarà normale dalla fine del primo turno e continuerà fino al secondo”, ha detto giovedì sera.

Qui Woods è entrato nel secondo round sotto ritmo, ma le previsioni tempestose potrebbero scuotere la classifica venerdì. Il 65 di Bryson DeChambeau giovedì è stato più che sufficiente per passare in testa al primo turno. Max Homa, che ha giocato al fianco di Woods, ha terminato il suo round di apertura venerdì mattina, segnando birdie sui numeri 16 e 17 per postare un 67, legandolo al terzo posto con Nicolai Hoggard in quel momento. READ Come guardare l'Opening Day 2024 della MLB: programma completo, dove trasmettere in streaming ogni partita oggi e altro ancora

Scottie Scheffler, il miglior giocatore del mondo, è arrivato secondo, un tiro dietro DeChambeau, e avrebbe dovuto iniziare il suo secondo turno venerdì alle 13:48.

Woods e Homa erano tra i 27 giocatori ancora in campo quando il gioco è stato interrotto giovedì. L'inizio della gara di apertura è stato ritardato di due ore e mezza a causa della pioggia.

Woods ha iniziato la giornata con 1-under attraverso 13 buche. Certamente non ha riposato come avrebbe preferito tra un round e l'altro e sembrava muoversi un po' più lentamente rispetto a giovedì.

Alla domanda su come stesse reggendo il suo corpo giovedì sera, Woods ha detto: “È lì. Il corpo sta bene. “Abbiamo del lavoro da fare stasera.”

Dopo aver piazzato un solo bogey su 13 buche giovedì, ne ha piazzati due su cinque buche venerdì mattina. Il suo putt sul numero 14 era troppo corto e il suo chip era troppo lungo. I suoi due putt hanno portato allo spauracchio, rimettendolo a terra anche a tutto tondo.

Dopo un paio di par, Woods si è ritrovato nel bunker sul green al n. 18 e poi ha attraversato la buca. Ha mancato un putt di 12 piedi e si è accontentato di un altro spauracchio.

Il 73 è ancora tra i suoi migliori risultati su 18 buche negli ultimi due anni. Dopo aver tirato un 71 nel round di apertura del 2022, Woods ha segnato 74, 78 e 78 sulla strada per il numero 47. Poi l'anno scorso ha tirato 74 e 73 prima di ritirarsi nel terzo round.