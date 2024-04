Gara della Nascar Cup Series in Texas: aggiornamenti in tempo reale, highlights, classifica

La NASCAR Cup Series si sposta sull'alta velocità Texas Motor Speedway di 1,5 miglia per la gara automobilistica Autotrader EchoPark di domenica.

Joe Gibbs Racing e Hendrick Motorsports hanno dominato i primi due mesi della stagione, vincendo finora sette delle otto gare nel 2024.

Kyle Larson è in pole per la gara di domenica, la sua terza pole consecutiva della stagione.

Segui i nostri aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la bandiera verde che sventola dopo le 14:30 centrali di domenica.

La NASCAR ha una top 10 rivista, con Brad Keselowski al secondo posto.

I primi 10:

Chase Elliott, Chevrolet n. 9 Hendrick Motorsports Brad Keselowski, numero 6 Roush Fenway Keselowski Racing Ford William Byron, Chevrolet n. 24 dell'Hendrick Motorsports Tyler Reddick, n. 45 23XI Racing Toyota Daniel Suarez, Chevrolet n. 99 Trackhouse Racing Chase Briscoe, Ford Stewart-Haas Racing n. 14 Bubba Wallace, n. 23 23XI Racing Toyota Austin Dillon, n. 3 Richard Childress Racing Chevrolet Kyle Busch, numero 8 Richard Childress Racing Chevrolet Carson Hocevar, Chevrolet n. 77 Spire Motorsports

RCR ha due top-10 classificati, il che è un buon segno per entrambe le squadre. Carson Hocevar ha ottenuto un piazzamento nella top-10 allo Spire Motorsports.

Risultati del Texas: Chi ha vinto la gara della Nascar Cup in Texas? Il vincitore è Chase Elliott, oltre ai risultati completi

Chase Elliott libera Ross Chastain dalla curva quattro alla bandiera bianca per prendere il comando e allontanarsi. Chastain sta correndo sul backstretch con Elliott a diverse lunghezze di macchina davanti a lui. Un’ondata di cautela e la scienza diventa volubile.

Chastain è stato fermato alla seconda curva da William Byron; Sembra che Byron abbia valutato male dove si sarebbe trovata l'auto n. 1 all'esterno della curva.

Chase Elliott è il vincitore. Prima vittoria in 42 gare per il pilota Chevrolet n. 9.

Chase Elliott stava guidando Ross Chastain quando si sono scontrati in fondo al gruppo. Kaz Grala e Harrison Burton vanno in giro.

Quante volte lo abbiamo visto oggi nelle curve 3 e 4? Il veicolo esterno perde il controllo per un motivo o per l'altro. Questa volta è Denny Hamlin a vincere! Chase Elliott e Hamlin stanno facendo del loro meglio, ed Elliott sta scivolando un po' in pista. Hamlin si gira e torna verso il muro esterno.

Scatole bianco-verdi in arrivo. Elliott sarà guidato da Ross Chastain, Brad Keselowski e William Byron come titolari.

Kyle Larson è andato in testacoda alla prima curva alla ripartenza. Giornata difficile per la Chevrolet numero 5.

Chase Elliott e Denny Hamlin erano fianco a fianco quando sventolava la bandiera gialla. La NASCAR ha Elliott avanti in classifica. 6 giri alla fine.

Ricky Stenhouse Jr. è andato in testacoda alla seconda curva dalla 19a posizione. Entra un po' nel muro.

Brad Keselowski ha bloccato Chase Elliott per il secondo posto, e i primi tre erano a un secondo di distanza al momento dell'ammonizione. Fate un respiro, tutti quanti.

Denny Hamlin lavora duro per superare Chase Elliott e ora sta staccando l'auto n. 9 di diverse lunghezze. Arriva il terzo posto Brad Keselowski con gomme nuove!

Tyler Reddick ha spazzato via la pista e ha perso diverse posizioni mentre lottava con Keselowski per il terzo posto.

Chase Elliott e Denny Hamlin precedono Ross Chastain di oltre un secondo. Il vantaggio di Elliott su Hamlin diminuisce e scorre da due lunghezze di macchina a circa sei a seconda del giro. L'aria pulita la fa da padrone, ma vedremo se Hamlin ha un debole per l'auto numero 9.

Chase Elliott va basso e supera Tyler Reddick e Denny Hamlin per il comando. Hamlin ora è al secondo posto, con Ross Chastain al terzo. Riddick è quarto.

John Hunter Nemechek si schianta e torna contro il muro esterno alla curva 4. Sicuramente Tyler Reddick, Denny Hamlin, Chase Elliott, ecc. non torneranno ai box? La posizione in pista conta molto oggi. I primi 12 dovranno sicuramente impegnarsi.

Riddick, Hamlin, Eliot e William Byron restano fuori.

Tyler Reddick batte Denny Hamlin e sarà il leader al termine del pit round. Reddick ha mostrato una vera velocità durante la fase finale.

L'equipaggio di Martin Truex Jr. no. Il collegamento posteriore sinistro è stato fissato prima che lasciasse la strada dei box, quindi è tornato alla strada dei box una seconda volta. Ha perso qualche giro e non sarà un fattore. Una fine amaramente deludente per la giornata di Trux.

Denny Hamlin erediterà il comando se l'holeshot verrà completato sotto il green. Reddick fece una pausa per 18 secondi.

Reddick continua però ad avvicinarsi ad Hamlin. Gli ultimi 50 giri dovrebbero essere fantastici.

Per la maggior parte del campo verranno effettuati gli ultimi stop con bandiera verde. Tyler Reddick precede Denny Hamlin di quattro secondi. Chase Elliott era terzo di 8 secondi.

Kyle Larson torna tra i primi 20.

Tyler Reddick supera Harrison Burton per il comando, seguito da Denny Hamlin e Chase Elliott.

Elliott è terzo dietro alle due Toyota, con William Byron e Zane Smith a completare la top five. Kyle Larson è nel giro di testa ma è in un gruppo di vetture fuori dai primi 20.

Che rotolino disordinato. John Hunter Nemechek è nel muro, ma non ci sono avvertimenti. Poi Ryan Blaney ha sparato al muro esterno alla curva 2 ed è uscita la bandiera gialla.

Sembra che Blaney abbia ricevuto aiuto. Il team numero 12 di Penske Ford non gareggerà oggi.

All'inizio del secondo tempo, Harrison Burton porta Bubba Wallace e Chase Briscoe a tre alla curva 3. Sia Wallace che Briscoe sono quasi andati a sbattere contro il muro esterno. Attenzione. Harrison Burton è il leader.

Questo tipo di corsa è inappropriato. Le auto più veloci non possono sorpassare quelle più lente con pneumatici più vecchi. Carson Hocevar è stato quasi investito da Ty Gibbs, Chase Elliott e altri nel nono posto. Niente è facile e non succede niente.

Fatta eccezione per Ross Chastain in testa alla classifica fino alla fine della seconda tappa. Bubba Wallace ha spinto forte dal secondo per colmare il divario ma non è riuscito a ottenere il passaggio. Ti sembra familiare?

I primi 10:

Ross Chastain Bubba Wallace Ryan Blaney Eric Jones Chase Briscoe Brad Keselowski Harrison Burton Ricky Stenhouse Jr Ty Gibbs Chase Elliott

Ross Chastain è ripartito, eliminando un folto gruppo di auto con pneumatici più vecchi e auto più veloci con pneumatici più nuovi come Denny Hamlin e Ryan Blaney.

Il tandem di Michael McDowell e Ross Chastain rimangono davanti dopo la ripartenza, ma McDowell colpisce il dosso nella quarta curva che ha causato finora due palle perse oggi, girando e colpendo forte il muro esterno.

È stata una bella battaglia, ma il dosso alla curva 4 oggi richiede un’altra macchina. McDowell ha terminato il suo compito giornaliero.

Kyle Larson ha recuperato un giro, ma ancora un giro sotto.

Josh Berry gira di nuovo e torna contro il muro esterno alla curva 2. E quella sarà la fine della giornata.

Diverse auto rimangono fuori, tra cui Ross Chastain e Michael McDowell.

Chase Elliott usa l'aria due volte su Tyler Reddick e poi blocca Reddick per completare il passaggio per il 7°. Reddick deve essere frustrato da tutta questa sequenza post-riavvio. Reddick è ora tornato al 10° posto.

Nel frattempo, Ross Chastain supera Martin Truex Jr. per il secondo posto.

Denny Hamlin guida Martin Truex Jr. dopo il riavvio. Tyler Reddick deve evitare che Ross Chastain perda la presa dal solco basso e perda due punti. Chastain è ora al terzo posto.

Josh Perry va a sbattere contro il muro esterno nelle curve 1 e 2 dopo un testacoda. Ricky Stenhouse Jr. potrebbe essere entrato in contatto con il muso anteriore di Perry alla prima curva.

Denny Hamlin supera le altre Toyota per guidare la ripartenza.

La ruota posteriore sinistra di Kyle Larson esce dall'auto con attenzione! Larson pensava che la sua gomma potesse cedere, ma l'intera ruota si è staccata. Si terranno due sessioni. Grande momento in questa gara.

Carson Hocevar gira al turno 1, ma evita di colpire qualcosa. Kyle Busch si dà da fare cercando di sorpassare Hocevar verso l'esterno ma passa senza colpire nulla.

Aggiornamento sulla cautela precedente: Alex Bowman ha concluso la giornata, mentre Christopher Bell è rimasto indietro di due giri.

Kyle Larson spazza via Todd Gilliland, rimasto con le gomme vecchie, alla ripartenza e si allontana dal comando. Bubba Wallace e Ty Gibbs, entrambi fuori dalla top 10, escono dal loro solco principale e cadono in fondo al gruppo. Giornata dura per Gibbs finora.

Christopher Bell esce dalla curva 4 in stile Jimmie Johnson e lo spinge contro il muro esterno. Alex Bowman e John Hunter Nemechek si scontrano mentre cercano di evitare la ventesima macchina. Gravi danni all'auto di Bowman. Bell subisce anche notevoli danni alla schiena.

Prima dell'incidente, Austin Hill è entrato nel garage.

Ryan Blaney ha guidato quattro vetture che sono rimaste fuori e il resto del gruppo si è fermato ai box. Blaney supera Austin Hill per prendere il comando.

Kyle Larson domina e vince la prima tappa.

I primi 10

Kyle Larson Cristoforo Bell Denny Hamlin Tyler Reddick Chase Briscoe Ryan Blaney Chase Elliott Michael McDowell William Byron Bubba Wallace

Kyle Larson elimina Christopher Bell alla seconda curva per riconquistare il comando all'inizio del secondo tempo. Austin Cindric ha perso molto terreno all'inizio del secondo tempo, passando dai primi sei al quindicesimo.

Ty Gibbs scende ai box dopo gli altri. La trasmissione FOX ha riportato una ruota allentata sulla Toyota n. 54.

Chase Elliott partirà dal numero 8. Le prime sei auto rimasero fuori.

Jimmie Johnson è andato in testacoda alla curva quattro e non ha colpito nulla, ma è uscito il giallo. Chase Elliott e Todd Gilliland non si sono fermati, quindi lo faranno durante questo periodo di cautela e dovrebbero fare bene nell'ordine di marcia. C'erano solo 18 vetture al primo giro ed Elliott era fuori dai primi 20 prima del pit cycle.

Ty Gibbs deve attendere qualche giro affinché l'incendio nello stallo dietro la sua strada ai box si spenga, quindi si ferma lentamente sulla gomma posteriore sinistra.

Gibbs era al secondo posto prima della sosta. Ora è quarto tra coloro che si sono fermati e nove secondi dietro Kyle Larson.

Kyle Larson prende il 38° posto Kaz Grala. Ci sono una manciata di piloti con circa un secondo di vantaggio.

In arrivo i pit-stop con bandiera verde. Martin Truex Jr. è tra quelli in anticipo. È sceso al 14° posto. Un giro dopo, Larson ha raggiunto la sua prima fermata.

Kyle Busch e Jimmie Johnson non sono saliti presto in classifica. Bush è 33esimo mentre Johnson è 35esimo. Brad Keselowski scende rapidamente al 32esimo.

Kyle Larson si avvicinerà a queste vetture molto prima del primo pit stop con bandiera verde, probabilmente intorno al 40esimo giro.

Bandiera verde, Autotrader EchoPark Automotive 400 in azione. Kyle Larson prende il comando e supera Ty Gibbs ed è eliminato.

Jimmie Johnson fa il suo secondo inizio di stagione con la Toyota Legacy Motor Club n. 84. Partirà 35esimo dopo l'incidente in prova.

Johnson è arrivato 28esimo nella 500. In quattro partenze in due anni con il Legacy Motor Club, questo è stato il miglior piazzamento di Johnson.

Kyle Larson ha conquistato la pole nella gara di domenica, la sua terza pole consecutiva della stagione.

I primi 10:

1. Kyle Larson, Chevrolet n. 5 Hendrick Motorsports

2. Ty Gibbs, n. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

3. Christopher Bell, numero 20 Joe Gibbs Racing Toyota

4. Tyler Reddick, N. 45 23XI Racing Toyota

5. Chase Briscoe, Ford Stewart-Haas Racing n. 14

6. William Byron, Chevrolet n. 24 Hendrick Motorsports

7. Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

8. Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

9. Martin Truex Jr., numero 19 Joe Gibbs Racing Toyota

10. Bubba Wallace, N. 23 23XI Racing Toyota

Trovate la formazione titolare completa qui.

L'Autotrader EchoPark Automotive 400 in Texas sarà trasmesso alla radio dal Performance Racing Network. PRN ha affiliati in tutto il paese e anche i loro feed possono essere trasmessi GoPRN.com e così via nascar.com E anche l'app Nascar. La gara può essere ascoltata anche su SiriusXM NASCAR Radio, Canale 90.

Orario bandiera verde: Quasi. 14:30 ora centrale di domenica 14 aprile

Quasi. 14:30 ora centrale di domenica 14 aprile Copertura televisiva: FS1 (la copertura inizia alle 13:00 domenica centrale)

FS1 (la copertura inizia alle 13:00 domenica centrale) Radio: PRN (da definire a Nashville)

PRN (da definire a Nashville) fluire: Fubo (Prova gratuita disponibile); App FOX Sports (abbonamento richiesto); GoPRN.com e SiriusXM per l'audio (abbonamento richiesto).

L'Autotrader EchoPark Automotive 400 sarà trasmesso a livello nazionale su FS1. Le opzioni di streaming per la gara includono l'app FOX Sports e Fuboche presenta A Prova gratuita Per potenziali abbonati.

Gara dell'autunno 2023: William Byron

William Byron Gara dell'autunno 2022: Tyler Reddick

Tyler Reddick Gara autunnale 2021: Kyle Larson

Kyle Larson Gara autunnale 2020: Kyle Busch

