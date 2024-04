Programma, copertura, streaming live, canale di Masters TV 2024, come guardare online, streaming live, orari delle partite di golf

Il periodo più bello della stagione del golf è arrivato ancora una volta poiché la bellezza di aprile circonda questa settimana l'Augusta National Golf Club. Il Masters 2024 sarà un altro evento costellato di stelle, con un campo gremito dei migliori golfisti del mondo. Jon Rahm difende la Giacca Verde, mentre Scottie Scheffler si candida come il favorito per vincere il Masters per la seconda volta in tre anni. Guarda caso sono i migliori golfisti della CBS Sports. Classifica del campo Master da 1 a 89.

Rory McIlroy sta cercando ancora una volta di completare la sua carriera nel Grande Slam, e il cinque volte campione del Masters Tiger Woods torna in azione solo per la seconda volta in questa stagione. La maggior parte degli altri sul campo non vedrà l'ora di indossare la giacca verde per la prima volta domenica.

Forti piogge e temporali hanno causato il rinvio dell'Augusta National Masters 2024 con il primo turno iniziato con circa tre ore di ritardo, costringendo il torneo a riprogrammare. Tempi e gironi del primo girone per i MastersMa il gioco è ufficialmente iniziato. Segui gli aggiornamenti e i momenti salienti della classifica Masters in tempo reale durante il primo round.

Anche se partecipare al Masters è un sogno per molti, il solo fatto di poter guardare il golf sul più grande palco di tutti i tempi è un piacere incredibile ogni anno, e noi di CBS Sports siamo entusiasti di offrirti una copertura completa del Masters. Tutta questa settimana.

CBS Sports offre una settimana di copertura ad ampio raggio su tutte le sue piattaforme con la tradizionale copertura di trasmissione a 18 buche a partire dal terzo round di sabato e dal round finale di domenica. Jim Nantz, al suo 39esimo anno consecutivo al Masters, funge da ospite per la 37esima volta. Il campione del Masters 2008 Trevor Immelman si è unito a Nantz come analista principale del Masters per la seconda volta. Nantz e Immelman si uniscono all'impressionante formazione di golf di CBS Sports, tra cui la giornalista del campo Dottie Pepper e il leggendario Verne Lundquist, che sparerà al suo ultimo titolo Masters.

Schaeffler, McIlroy e Rahm sono in cima alla lista delle possibilità. Subito dietro di loro ci sono Xander Scheufele, Brooks Koepka e Jordan Spieth, che dovrebbero essere in lotta serrata. Spieth, il campione del Masters 2015, sta ancora cercando di riprendersi dalla deludente fine del torneo del 2016, mentre Koepka spera di completare il terzo Grande Slam della sua carriera con il PGA Championship e gli US Open già sotto il suo tetto.

Non perderti il ​​nostro Scelte principali e previsioni degli esperti E i nove golfisti Probabilmente vincerà il Masters Il gioco inizia giovedì.

Basta parlarne. Ecco come guardare quanti più episodi Masters possibile durante la settimana. Assicurati di restare sempre con CBS Sports per la copertura in diretta Scarica l'app CBS Sports Per guardare Masters Live sul tuo dispositivo mobile.

Tutti i tempi orientali

Turno 1: giovedì 11 aprile

Orario di inizio del primo turno: 10:30 [Tee times]

Trasmissione in diretta del Master

Desktop e dispositivi mobili: Gratis su CBSSports.com, Applicazione CBS Sport

Dispositivi collegati*: Disponibile su Fondamentale+, Applicazione CBS Sport

*È richiesto l'accesso a Paramount+

Iniziati onorari — 10:10 – 10:15 (Masters.com)

Masters on the Run: 8:30-10:30 (CBS Sports Network, Fondamentale+)

Gruppi in evidenza – 13-19:45

13:00 – Jon Rahm, Matt Fitzpatrick, Nick Dunlap

13:24 – Windham Clark, Viktor Hovland, Cameron Smith

15:54 – Tiger Woods, Jason Day, Max Homa

16:30 – Dustin Johnson, Collin Morikawa, Tommy Fleetwood

Buche 15 e 16: 14-19:45

Fori 4, 5 e 6 — Dalle 11:15 alle 18:30 (Masters.com)

Copertura televisiva: 15-19:30 su ESPN

TV in diretta simultanea: 15-19:30 Masters.com

Punti salienti del post-tour: 23:35 – 23:50 su CBS, Fondamentale+

Turno 2: venerdì 12 aprile

Orario di inizio del secondo turno: 8 del mattino

Trasmissione in diretta del Master

Desktop e dispositivi mobili: Gratis su CBSSports.com, Applicazione CBS Sport

Dispositivi collegati*: Disponibile su Fondamentale+, Applicazione CBS Sport

*È richiesto l'accesso a Paramount+

Copertura televisiva: 15-19:30 su ESPN

TV in diretta simultanea: 15-19:30 Masters.com

Punti salienti del post-tour: 23:35 – 23:50 su CBS, Fondamentale+

Terza prova: sabato 13 aprile

Orario di inizio del terzo turno: 10:00

Trasmissione in diretta del Master

Desktop e dispositivi mobili: Gratis su CBSSports.com, Applicazione CBS Sport

Dispositivi collegati*: Disponibile su Fondamentale+, Applicazione CBS Sport

*È richiesto l'accesso a Paramount+

Copertura televisiva: Dalle 15 alle 19 su CBS

TV in diretta simultanea: 15-19 su CBSSports.com~, Fondamentale+, Applicazione CBS Sport~

~È richiesto il provider TV o Paramount+ con accesso a Showtime

Ritorno del terzo turno: Dalle 20:00 a mezzanotte su CBS Sports Network

Turno 4: domenica 14 aprile

Data di inizio del quarto turno: 10:00

Trasmissione in diretta del Master

Desktop e dispositivi mobili: Gratis su CBSSports.com, Applicazione CBS Sport

Dispositivi collegati*: Disponibile su Fondamentale+, Applicazione CBS Sport

*È richiesto l'accesso a Paramount+

Copertura televisiva: Dalle 14 alle 19 su CBS

TV in diretta simultanea: 14-19 su CBSSports.com~, Fondamentale+, Applicazione CBS Sport~

~È richiesto il provider TV o Paramount+ con accesso a Showtime

Ritorno del quarto turno: Dalle 20:00 all'1:30 su CBS Sports Network

Copertura aggiuntiva del master

Termine di master

Lunedì 12-14, Martedì 9-11, Mercoledì 9-11 | rete sportiva cbs, Fondamentale+

Dobbiamo parlare da maestri

Sabato, 12:30 – 13:30 | CB, Fondamentale+

Campionato amatoriale dell'Asia Pacifico: invito ai Master

Sabato, 13:30 – 14:00 | CB, Fondamentale+

Masters 2019: una domenica come nessun'altra

Sabato 14-15 | CB, Fondamentale+

Campionato Amatoriale Latino Americano: Invito ai Gentlemen

Domenica, 12:30 – 13:00 | CB, Fondamentale+

Jim Nantz ricorda Augusta: l'ispirazione spagnola

Domenica, 13-14 | CB, Fondamentale+

Maggiori dettagli da CBS Sports

Copertura in live streaming fornita da Masters.com

Gruppi in primo piano: Shane Bacon, Colt Knost e Billy Kratzert guideranno Gruppi in primo piano Copertura mattutina. Inoltre, Brian Crowell e Smiley Kaufman fungeranno da conduttori pomeridiani Gruppi in primo piano copertura.

Amen Corner: Grant Boone e Mark Immelman fungono da annunciatori per la copertura in diretta delle buche 11, 12 e 13.

15 e 16: Iona Stephen, Ned Michaels e Smiley Kaufman forniscono commenti e analisi della copertura in diretta sulle buche 15 e 16.

Master: Va in onda dal lunedì alla domenica su Masters Live, CBS Sports Network, Paramount+ e CBS Sports Digital. Termine di master Conterrà interviste ai giocatori, analisi di quelli in campo e dettagli dall'area di pratica del torneo all'Augusta National fino e durante il Masters 2024. Kelly Tilghman, Michael Breed, Brian Crowell, Amanda Balionis e Iona Stephen forniranno commenti durante la settimana.

Oltre agli eventi di golf dal vivo, Masters Live presenterà momenti salienti e antenne dell'Augusta National, oltre a filmati storici e commenti dalla sala delle interviste. Masters Live sarà disponibile su Paramount+, CBSSports.com e sull'app mobile CBS Sports.

Sede sportiva della CBS, la rete di notizie sportive gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, godrà di quasi 50 ore di copertura in diretta completa a partire da lunedì 8 aprile. Il quartier generale di CBS Sports presenterà anteprime e riassunti in loco dopo ogni round, nonché look dal vivo e aggiornamenti della classifica, nonché interviste con Trevor Immelman dopo il terzo e ultimo round. Anche The First Cut e i co-conduttori Kyle Porter e Rick Gehman saranno sul posto per analizzare tutta l'azione sul quartier generale di CBS Sports, con podcast giornalieri ed episodi aggiuntivi in ​​onda su CBS Sports Network. CBS Sports HQ è disponibile su CBSSports.com e sull'app CBS Sports per telefoni cellulari e TV connesse.