Le lesioni agli occhi aumentano dopo un'eclissi solare

Notizie dagli Stati Uniti

Immediatamente dopo l'eclissi solare di lunedì, il numero di persone che cercano su Google lesioni legate agli occhi è aumentato, mentre un medico di New York ha affermato di aver curato un gran numero di pazienti con dolore agli occhi.

“Molti pazienti sono venuti in preda al panico, dicendo: 'Non voglio diventare cieco'”, dice a Fox News Digital la dottoressa Janet Neshewat, un medico con doppia certificazione con sede a New York City. Non ci credo. Le persone in realtà guardavano l'eclissi senza protezione.”

Medici e oculisti da giorni avvertono il pubblico di non guardare direttamente il sole, ma sembra che alcuni non abbiano ascoltato il consiglio.

Guardare il sole senza dispositivi di protezione come gli occhiali da eclissi solare può danneggiare la vista e può portare a danni gravi e permanenti. La luce solare può bruciare la retina e danneggiare la macula, la parte della retina situata nella parte posteriore dell'occhio responsabile della visione centrale, afferma Nesheiwat.

Le ricerche su Google per “occhi irritati” e “perché mi fanno male gli occhi dopo un'eclissi” sono aumentate dopo che la luna e il sole si sono allineati lunedì.

Per quanto riguarda i numeri nazionali, un portavoce del CDC ha detto a Fox News Digital che il Centro nazionale per le statistiche sanitarie non dispone di dati sui danni agli occhi dopo un’eclissi.

I danni agli occhi sono aumentati dopo un'eclissi solare. Claire Grant/Courier Journal/USA Today Network

Tuttavia, Nesheiwat afferma di aver trattato ben otto pazienti che sono venuti al City MD, che opera vicino al Madison Square Garden nel centro di Manhattan, con un paziente che ha guardato il sole direttamente o tramite il telefono per circa 10 minuti.

“Il danno può essere irreversibile se la retina viene gravemente danneggiata guardando direttamente negli occhi senza un'adeguata protezione. Alcune persone possono avvertire sintomi lievi se l'esposizione al sole è di breve durata.

Guardare il sole senza dispositivi di protezione come gli occhiali da eclissi solare può danneggiare la vista e può portare a danni gravi e permanenti. La luce solare può bruciare la retina e danneggiare la macula, la parte della retina situata nella parte posteriore dell'occhio responsabile della visione centrale, afferma Nesheiwat.

Le ricerche su Google per “occhi irritati” e “perché mi fanno male gli occhi dopo un'eclissi” sono aumentate dopo che la luna e il sole si sono allineati lunedì.

Le ricerche su Google per “gli occhi fanno male” e “perché mi fanno male gli occhi dopo l'eclissi” sono aumentate dopo l'eclissi. Henry Huey/Speciale per lo statista americano/USA TODAY NETWORK/USA TODAY NETWORK

Per quanto riguarda i numeri nazionali, un portavoce del CDC ha detto a Fox News Digital che il Centro nazionale per le statistiche sanitarie non dispone di dati sui danni agli occhi dopo un’eclissi.

Tuttavia, Nesheiwat afferma di aver trattato ben otto pazienti che sono venuti al City MD, che opera vicino al Madison Square Garden nel centro di Manhattan, con un paziente che ha guardato il sole direttamente o tramite il telefono per circa 10 minuti.

“Il danno può essere irreversibile se la retina viene gravemente danneggiata guardando direttamente negli occhi senza un'adeguata protezione. Alcune persone possono avvertire sintomi lievi se l'esposizione al sole è di breve durata.

La dottoressa Janet Nesheiwat ha detto: “Non potevo crederci, le persone stavano effettivamente guardando l'eclissi senza protezione.” Facebook/Dott. Janet Neshewat

Sebbene la stragrande maggioranza abbia preso precauzioni mentre osservava l’eclissi, esiste la possibilità che alcuni lo abbiano fatto utilizzando occhiali recuperati dall’eclissi solare.

Lunedì il Dipartimento di sanità pubblica dell'Illinois ha inviato un avviso di richiamo dell'ultimo minuto per gli occhiali Eclipse che potrebbero non aver soddisfatto gli standard di sicurezza.

L'agenzia ha chiesto ai clienti di ricontrollare se avevano acquistato occhiali contrassegnati con “EN ISO 12312-1:2022” e li ha messi in guardia dall'usare gli occhiali per vedere l'eclissi.

Secondo quanto riferito, gli occhiali in questione sono stati venduti tramite Amazon come “Occhiali Biniki Solar Eclipse 2024 approvati AAS – Occhiali protettivi approvati CE e ISO per la visione diretta del sole (confezione da 6)”. Secondo quanto riferito, i bicchieri erano disponibili anche in diversi esercizi commerciali nel sud dell'Illinois, tra cui Farm Fresh Market a Breese, Highland Tru Buy a Highland, Perry County Marketplace a Pinckneyville, Sinclair Foods a Jerseyville, Steelville Marketplace a Steelville e Big John Grocery a Metropolis.





Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}