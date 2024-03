Gli scienziati stanno sviluppando un metodo pionieristico che potrebbe aiutare a rimuovere l'inquinamento dall'aria, ed ecco come funziona

I ricercatori hanno Scoprire Un modo pulito e relativamente economico per catturare il carbonio derivante dal riscaldamento globale dall’atmosfera.

Un team della Ohio State University ha sviluppato un metodo per Collezionare Le tecnologie Direct Carbon Capture (DACC) utilizzano l’energia geotermica e afferma che il processo potrebbe aiutare a creare sistemi di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica su larga scala. I ricercatori hanno riassunto i loro risultati in Lettere di ricerca ambientale.

Sebbene sia una tecnologia potenzialmente salva-pianeta, la DACC potrebbe essere proprio questo amatoCome spiegato nel rapporto dell’ateneo pubblicato sul sito Tech Xplore. Richiede anche energia Per funzionare – Se il sistema utilizza l’energia tradizionale dei combustibili fossili, questo aggiunge più gas georiscaldante nell’atmosfera.

IL nuovo stileSecondo la pubblicazione Tech Xplore, la cattura diretta dell’anidride carbonica nell’aria con utilizzo e stoccaggio dell’anidride carbonica (DACCUS) propone di utilizzare il calore immagazzinato nel sottosuolo all’interno di falde acquifere saline profonde per produrre energia rinnovabile per i sistemi DACC.

Il sistema lo farà isolamento Il carbonio che viene catturato dall'aria in queste formazioni geologiche, in parte potrebbe essere anidride carbonica Fatelo circolare Per estrarre il calore geotermico, che può essere utilizzato direttamente o convertito in elettricità, secondo il rapporto.

Il DACC, insieme ad altre tecnologie come la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), è un modo con cui gli scienziati stanno lavorando per ridurre la quantità di questo gas che riscalda il pianeta nell’atmosfera.

Ad esempio, una startup in Islanda sta iniettando anidride carbonica da una vicina centrale elettrica nella roccia basaltica dopo averla mescolata con l’acqua sotterranea, accelerando in soli due anni un processo che normalmente richiede migliaia di anni.

Allo stesso modo, le soluzioni basate sulla natura possono aiutare in questo compito. Alcuni scienziati si stanno rivolgendo all’agricoltura del carbonio per gestire i terreni agricoli con l’obiettivo di migliorare la quantità di gas immagazzinato nel suolo. Altri stanno guardando alle alghe, che forniscono ogni anno circa 88,3 miliardi di dollari in servizi di stoccaggio del carbonio.

“Le tecnologie di rimozione del carbonio sono particolarmente utili per mitigare il cambiamento climatico perché possiamo catturare tipi di emissioni che sono difficili da ridurre in altri modi”, ha affermato Martina Levini, autrice principale dello studio e ricercatrice post-dottorato presso l’Ohio State. Secondo la tecnologia Xplore. “Così abbiamo pensato, possiamo combinare tecnologie che potrebbero essere utili l'una all'altra per raggiungere questo obiettivo in modo più efficiente?”

Anche gli autori Progettato Un caso di studio per illustrare come funziona la loro tecnologia nella regione della costa del Golfo degli Stati Uniti, che secondo loro ha la geologia giusta per farla funzionare in sicurezza.

Il team afferma che il loro sistema potrebbe essere attivo e funzionante 2025 E questo metodo può iniziare con la rimozione del carbonio 2030Questo è secondo un rapporto di Tech Xplore. Si stima inoltre che entro il 2050 ben 25 sistemi DACCUS opereranno in una sola delle 27 formazioni geologiche della costa del Golfo.

