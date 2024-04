Un impiegato di una galleria d'arte tedesca si è infiltrato nella sua stessa arte nella speranza di fare una svolta. Ora è coinvolta la polizia.

Un museo d'arte moderna in Germania ha licenziato uno dei suoi dipendenti dopo che la struttura aveva affermato di aver aggiunto un tocco personale alla mostra: la propria arte.

Secondo il quotidiano di Monaco Süddeutsche Zeitung, l'autoproclamato artista anticonformista era un uomo di 51 anni che lavorava nel servizio artistico della Pinakothek der Moderne, Museo di Arte Moderna Che trasporta più di 20.000 oggetti, tra cui opere di Pablo Picasso, René Magritte, Salvador Dalì – e, per un breve periodo, un dipendente.

Il dipendente, che non è stato nominato nel rapporto locale, ha appeso un dipinto di circa 2 piedi per 4 piedi. Un portavoce del museo ha detto al quotidiano Süddeutsche Zeitung che non erano sicuri da quanto tempo il dipinto fosse stato aperto, ma non credevano che fosse rimasto appeso per molto tempo.

“I moderatori hanno notato subito qualcosa del genere”, ha detto un portavoce dell'azienda.

In una dichiarazione a CBS News, la portavoce del museo Tyne Neller ha detto che l'opera è stata appesa in una sala espositiva della Collezione d'Arte Moderna al di fuori dell'orario di lavoro.

“A seguito dell'incidente gli è stato vietato di entrare nel museo fino a nuovo avviso e non continuerà il suo lavoro”, ha detto Niehler. “L'opera è stata rimossa in modo tempestivo.”

Anche la polizia sta indagando. Secondo il quotidiano Süddeutsche Zeitung, il dipendente ha praticato due fori in un ingresso vuoto per appendere il dipinto, su cui la polizia sta indagando per danni materiali. Il giornale ha detto, citando la polizia, che l'uomo sperava che appendere il dipinto sarebbe stato un trampolino di lancio verso la fama.

“I dipendenti devono attenersi a rigidi principi di sicurezza e non devono mettere a rischio beni culturali preziosi”, ha affermato Niehler.

La Pinakothek der Moderne è uno dei più grandi musei d'arte moderna e contemporanea d'Europa, con quattro collezioni. L'incidente è avvenuto poche settimane dopo l'inaugurazione di una nuova mostra dell'artista Flatz, che “posò nudo nel 1979 come un bersaglio per le freccette dal vivo”, permettendo agli spettatori di lanciargli freccette, e all'inizio degli anni '90, si dondolò a testa in giù tra pannelli di acciaio, colpendo rumorosamente il metallo per cinque minuti “finché perse conoscenza”, il ha detto il museo. Lui dice.

“La mostra è dedicata al concetto radicale di corpo di FLATZ, che, in modo inequivocabile, si rivolge ripetutamente a oggetti che sono anche delicati e fragili”, afferma il museo.

