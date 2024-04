La Lamborghini Huracan STJ da 631 CV è un canto del cigno epico

Lamborghini ha presentato la Huracán STJ, l'ultima edizione speciale della supercar di 10 anni.

Pneumatici più aderenti, nuovi ammortizzatori e componenti aerodinamici più aggressivi sono stati migliorati sulla Huracán STO, risparmiando più di un secondo sul giro sulla pista di prova della Lamborghini.

La produzione è limitata a sole 10 unità, con la STJ offerta con due opzioni di configurazione e carrozzeria.

L'ultima edizione speciale della Lamborghini sembra funzionare. Il marchio italiano ha appena presentato la Huracán STJ, l'ultima edizione speciale della supercar di 10 anni. Visivamente, l'STJ è meno pronunciato di quanto ci si potrebbe aspettare da una Lamborghini che canta il cigno, ma i veri cambiamenti sono sotto la pelle.

Arrivato, Huracan

La STJ è una Huracán più focalizzata sull'impostazione dei tempi sul giro rispetto alla STO, più focalizzata sulla pista su cui si basa. Secondo Lambo, la stabilità meccanica è stata notevolmente migliorata grazie ad un nuovo set di ammortizzatori regolabili in quattro direzioni che sostituiscono la precedente configurazione attiva della vettura standard. L'azienda sostiene che la maggiore possibilità di regolazione significa che i nuovi ammortizzatori possono essere azionati con una minore rigidità della molla senza perdere il controllo o la sensibilità dello sterzo.

Lamborghini

Inoltre, Lamborghini ha collaborato con Bridgestone per sviluppare un set di pneumatici da corsa Potenza per le ruote da 20 pollici con bloccaggio centrale. E proprio come la STO, la STJ è solo a trazione posteriore e la potenza viene fornita da un V-10 da 5,2 litri e 631 CV dietro l'abitacolo abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette velocità.

Le modifiche non si sono fermate agli ammortizzatori e alle gomme, poiché Lambo ha modificato anche l'aerodinamica della supercar. Lo splitter anteriore è stato leggermente modificato e sono stati aggiunti nuovi piani di immersione. Lamborghini ha alzato l'ala posteriore di tre gradi per aumentare il carico aerodinamico rispetto al modello di produzione senza compromettere l'equilibrio.

Come per la STO, la “ST” nella nuova vettura sta per Super Trofeo, mentre la “J” sta per Jota e si riferisce ai regolamenti di gara FIA e alle precedenti vetture Lamborghini come la Miura SVJ e l'Aventador SVJ. Aggiungendo le modifiche alla STJ, Lamborghini afferma che la versione finale riduce di più di un secondo il tempo sul giro della STO sulla pista di prova del produttore.

La produzione dell'edizione speciale sarà limitata a soli 10 esemplari, con Lamborghini che offrirà ai clienti la scelta tra due configurazioni e opzioni di stile disponibili. L'STJ rappresenta la fine della linea Huracan e celebra 10 anni di successi. Sarà sostituito da una variante ibrida plug-in in arrivo entro la fine dell’anno.

Maggiori informazioni sulla formazione Huracan