Inondazioni in Russia: si verifica una “evacuazione di massa” mentre l’alluvione peggiora

È attualmente in corso un’evacuazione di massa nella città russa di Orenburg Forti inondazioni Lacrime in alcune parti del Paese e nel Kazakistan settentrionale.

Il sindaco della città, Sergei Salmin, ha dichiarato tramite l'app Telegram che “è in corso un'operazione di evacuazione di massa” e ha ordinato ai residenti in più zone della città di “portare con sé documenti, medicinali e beni di prima necessità e di lasciare immediatamente la casa”. Il sindaco ha definito “molto grave” la situazione delle alluvioni e ha invitato i residenti a non “perdere tempo”.

Secondo un annuncio del governo di Orenburg, ai residenti di almeno otto distretti o strade della regione è stato chiesto di evacuare. Nella zona vivono quasi due milioni di persone, ma non è chiaro a quante sia stato chiesto di lasciare le proprie case.

Le inondazioni sono iniziate dopo che il fiume Ural, il terzo più lungo d’Europa, è stato inondato dalla neve che si scioglieva, facendo scoppiare gli argini e provocando un diluvio in dozzine di paesi e città lungo il confine.

Il fiume scorre dagli Urali russi attraverso il Kazakistan fino al Mar Caspio e ha causato interventi di emergenza in entrambi i paesi.

“Tutti i servizi cittadini e distrettuali funzionano in modalità di emergenza. Siamo pronti ad aiutare i residenti a uscire dalle aree allagate e a metterli in condizioni di sicurezza”, ha affermato il governo di Orenburg, aggiungendo che sono disponibili strutture abitative temporanee.

Finora, nell’intera regione, più di 10.000 persone sono state allontanate dalle loro case, tra cui 2.094 bambini.

Secondo le autorità cittadine, venerdì il livello dell’acqua nel fiume Ural ha superato i 37 piedi (11,47 metri). Venerdì è previsto il picco delle inondazioni a Orenburg, dopodiché si prevede una “situazione stabile”, ha detto il primo vicepresidente di Orenburg Alexei Kudinov.

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha affermato giovedì che le inondazioni “potrebbero essere il più grande disastro in termini di portata e impatto in più di 80 anni”.

Maxim Shemetov – Reuters Un uomo traina un gommone con i suoi bagagli lungo una strada allagata nella regione di Orenburg.

Il Cremlino aveva precedentemente affermato che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ricevuto rapporti dai governatori delle tre regioni gravemente colpite: Orenburg, Kurgan e Tyumen.

I residenti hanno ripetutamente chiesto aiuto al presidente. I video sui social media hanno mostrato centinaia di manifestanti riuniti davanti al municipio di Orsk, Orenburg, che cantavano “Vergogna!” Vergogna!” e “Putin, aiutami!” Altri filmati mostravano manifestanti che accusavano lo Stato di “non fare nulla” e criticavano il sindaco della città, Vasiliy Kozubitsa.

“Diamo da mangiare agli operai del Ministero delle Emergenze con torte e gnocchi e portiamo loro thermos… Kozupitsa non può nemmeno provvedere ai bisogni degli operatori di emergenza. Peccato!” Si sente una donna dire.

Yulia Navalnaya, vedova del defunto leader dell'opposizione russa Alexei NavalnyHa anche criticato il Cremlino.

“Le autorità nel nostro Paese non sembrano essere preparate a nulla. In inverno sono impreparate alle gelate e alle bufere di neve, in estate agli incendi e in primavera alle inondazioni. Martedì ha scritto Su X.