Sadiq Khan è stato rieletto sindaco di Londra nell’ultima vittoria dei laburisti

La reazione negativa dei proprietari di auto d’epoca nella regione ha portato a un ripensamento più ampio all’interno del governo riguardo al costo delle politiche ambientali. Poco dopo la gara di Oxbridge, Sunak ha annunciato un indebolimento degli obiettivi britannici sul cambiamento climatico.

Nella sua campagna, la signora Hall ha preso di mira anche i precedenti di Khan nella lotta alla criminalità nella capitale, anche se uno degli annunci di attacco del suo partito, che mostrava persone che correvano per mettersi in salvo, ha attirato il ridicolo quando è emerso che le immagini utilizzate non erano state girate a Londra. Ma alla Penn Station di New York nel 2017.

Dopo che il suo portafoglio è stato ritrovato scomparso l’anno scorso, la signora Hall Lo ha detto alla radio LBC Credeva di essere stata intascata su un treno della metropolitana di Londra, usando l’incidente come esempio di come la criminalità fosse andata fuori controllo sotto il signor Khan. Il portafoglio è stato successivamente restituito da un uomo d’affari in pensione che ha affermato di averlo trovato su un sedile del treno e che sembrava essere stato smarrito anziché rubato e gettato via.

Anche la signora Hall è stata criticata dopo aver suggerito in precedenza che il Carnevale di Notting Hill, un popolare evento annuale che si svolge sulla Caribbean Street nella zona ovest di Londra, Probabilmente verrà trasferito Nell’interesse della sicurezza pubblica, e Come un post sui social che descrive Il signor Khan come “sindaco del Londonistan”.

Khan è stato oggetto di un attacco anti-musulmano diretto da parte di Lee Anderson, il deputato che è stato sospeso dal partito parlamentare conservatore dopo aver affermato che gli islamisti avevano preso il controllo di Londra perché Khan aveva “abbandonato la nostra capitale”. Ai suoi colleghi.”